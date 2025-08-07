Ασπρόπυργος: Τουλάχιστον 17 συλλήψεις μετά την άγρια συμπλοκή – Πυροβολισμοί και «αδέσποτες» σφαίρες

17 άτομα έχουν συλληφθεί μετά την άγρια συμπλοκή μεταξύ Ρομά και ομογενών της πρώην ΕΣΣΔ, στην περιοχή Νέας Ζωής Ασπροπύργου.

Την επιχείρηση πραγματοποιούν από κοινού από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Οι 17 έχουν συλληφθεί με κατηγορίες για διάφορα αδικήματα, ενώ η επιχείρηση αναμένεται να συνεχιστεί και εντός της ημέρας.

Υπενθυμίζεται ότι η συμπλοκή σημειώθηκε στον καταυλισμό «Νέα Ζωή», όταν τέσσερεις Ρομά, που βρισκόταν μέσα σε Ι.Χ., καταδίωξαν όχημα στο οποίο επέβαιναν οι νεαροί ομογενείς.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός και συμπλοκή μεταξύ των δύο ομάδων.

Οι ομογενείς, αποχώρησαν από το σημείο και κατέφυγαν σε ιδιωτική επιχείρηση κοντά στον καταυλισμό, η οποία φέρεται να ανήκει σε δύο εξ αυτών.

Οι Ρομά, τους ακολούθησαν και άνοιξαν πυρ προς το κτίριο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν τουλάχιστον 40 πυροβολισμοί, ενώ προκλήθηκε τρόμος από τις «αδέσποτες» σφαίρες.

