search
ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 11:55
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.08.2025 11:01

Κιλκίς: Αποθήκη… ναρκωτικών με κάνναβη και κοκαΐνη, συνελήφθη 31χρονος

07.08.2025 11:01
kilkis_narkotika_new

Πάνω από ένα κιλό κάνναβη και 61 γραμμάρια κοκαΐνη εντόπισαν αστυνομικοί στο σπίτι ενός άνδρα 31 ετών, σε χωριό του δήμου Κιλκίς.

Συγκεκριμένα, ο συλληφθείς εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και διαπιστώθηκε ότι είχε κρύψει σε αποθήκη στο σπίτι του 9 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 706 γραμμαρίων, 12 συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη, συνολικού βάρους 331,7 γραμμαρίων, 3 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 61 γραμμάριων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Επίσης, από την κατοχή του κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Διαβάστε επίσης:

Ευρωπαϊκή εισαγγελία: Προκαταρκτική εξέταση για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Σεμερτζίδου και μέλη της οικογένειάς της

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Βίαζε ανήλικη και η μητέρα της την κρατούσε ακινητοποιημένη

Φωτιά στη Θάσο: Χωρίς ενεργό μέτωπο μετά από ολονύχτια μάχη – Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική για αναζωπυρώσεις (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
androulakis_pasok_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης δεν εμπιστεύεται τους βουλευτές του – «Πολιτική αλλαγή για να τελειώσουμε με την ηθική και πολιτική παρακμή» (videos)

festival-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Πέντε Χιλιετίες Ελληνικού Ήχου» – 10ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής στα Κουφονήσια

putin_trump_050525
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Πούτιν συναντώνται «τις επόμενες ημέρες» – Συμφώνησαν στο μέρος

suv_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα 5 SUV για να κάνεις καλοκαίρι με έως 25.000 ευρώ

Matthew McConaughey-dicaprio-new
LIFESTYLE

Μάθιου ΜακΚόναχι: Πώς έχασε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον «Τιτανικό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

moni new
TRAVEL

Εκδρομή: Το νησάκι με ελάφια, παγώνια και σκίουρους, μία ώρα μακριά από την Αθήνα

kathimerini new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καθημερινή δίνει εξηγήσεις για τα δύο πρωτοσέλιδα και τα κάνει χειρότερα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 11:55
androulakis_pasok_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης δεν εμπιστεύεται τους βουλευτές του – «Πολιτική αλλαγή για να τελειώσουμε με την ηθική και πολιτική παρακμή» (videos)

festival-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Πέντε Χιλιετίες Ελληνικού Ήχου» – 10ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής στα Κουφονήσια

putin_trump_050525
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Πούτιν συναντώνται «τις επόμενες ημέρες» – Συμφώνησαν στο μέρος

1 / 3