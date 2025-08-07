Κιλκίς: Αποθήκη… ναρκωτικών με κάνναβη και κοκαΐνη, συνελήφθη 31χρονος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πάνω από ένα κιλό κάνναβη και 61 γραμμάρια κοκαΐνη εντόπισαν αστυνομικοί στο σπίτι ενός άνδρα 31 ετών, σε χωριό του δήμου Κιλκίς.
Συγκεκριμένα, ο συλληφθείς εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και διαπιστώθηκε ότι είχε κρύψει σε αποθήκη στο σπίτι του 9 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 706 γραμμαρίων, 12 συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη, συνολικού βάρους 331,7 γραμμαρίων, 3 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 61 γραμμάριων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, τα οποία και κατασχέθηκαν.
Επίσης, από την κατοχή του κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.
