Χαλκιδική: Νεκρή λουόμενη στην παραλία της Σωζόπολης

Νεκρή ανασύρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 7 Αυγούστου, μία ηλικιωμένη γυναίκα, από την παραλία Σωζόπολης του δήμου Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική.

Στην 75χρονη υπήκοο Βόρειας Μακεδονίας αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου της λουόμενης.

