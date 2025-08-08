search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 11:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.08.2025 11:05

Φωτιά στην περιοχή Φίχτι Αργολίδας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

08.08.2025 11:05
canadair_new

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (8/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φίχτι Αργολίδας.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα.

Παράλληλα, από αέρος συμμετέχουν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Τέλος, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα τριών οχημάτων στον περιφερειακό

Τροχαίο στην Αχαΐα: Νεκρός 60χρονος μετά από σύγκρουση νταλίκας με φορτηγάκι στην παλιά εθνική οδό Πάτρας – Τρίπολης (photos)

Πειραιάς: Γάλλοι τουρίστες καταγγέλλουν ληστεία από ταξιτζή – Τους πήρε 800 ευρώ και εξαφανίστηκε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
titanikos-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Τιτανικός»: H σκηνή που «κόπηκε» από την ταινία ήταν ίσως η πιο ερωτική (Video)

kriti
TRAVEL

Καλοκαίρι στην Κρήτη: Αμέτρητες ομορφιές και αμέτρητες γεύσεις στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026

canadair_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην περιοχή Φίχτι Αργολίδας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

aftokinita-ferry-boat
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς να προστατέψετε το αυτοκίνητό σας από από χτυπήματα στο γκαράζ του πλοίου

cameron-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Τζέιμς Κάμερον: Κλιματική αλλαγή, πυρηνικά όπλα και υπερ-νοημοσύνη είναι οι τρεις απειλές που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

Untitled design
ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγωδία του Αντώνη Σαμαρά: Ποια ήταν η κόρη του Λένα και πώς «έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

spanoulis 6654- new
LIFESTYLE

Γενέθλια για τον Βασίλη Σπανούλη – Πώς του ευχήθηκε η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 11:35
titanikos-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Τιτανικός»: H σκηνή που «κόπηκε» από την ταινία ήταν ίσως η πιο ερωτική (Video)

kriti
TRAVEL

Καλοκαίρι στην Κρήτη: Αμέτρητες ομορφιές και αμέτρητες γεύσεις στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026

canadair_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην περιοχή Φίχτι Αργολίδας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

1 / 3