Φωτιά στην περιοχή Φίχτι Αργολίδας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (8/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φίχτι Αργολίδας.
Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα.
Παράλληλα, από αέρος συμμετέχουν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φίχτι Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025
Τέλος, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
