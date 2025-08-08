search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 18:59
ΕΛΛΑΔΑ

08.08.2025 18:50

Λήμνος: Ανήλικα παρασύρθηκαν με σανίδα SUP – Χρειάστηκε η συνεργασία στρατού, λιμενικού και ιδιωτικών μέσων για τη διάσωσή τους

Άλλη μια παράσυρση με σανίδα SUP σημειώθηκε σήμερα 8 Αυγούστου, αυτή τη φορά στη Λήμνο. Δύο παιδιά παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους στα ανοιχτά και στήθηκε τιτάνια επιχείρηση για τον εντοπισμό τους.

Σύμφωνα με το limnoslive.gr, το Λιμενικό Μύρινας έριξε στη μάχη δύο περιπολικά σκάφη, ενώ ο στρατός συντόνισε την απογείωση ελικοπτέρου Super Puma, το οποίο και συνέδραμε στον εντοπισμό τους μαζί με ιδιωτικά μέσα.

Διασώστες και ιδιώτες κατάφεραν τελικά να προσεγγίσουν και να περισυλλέξουν τα παιδιά, βάζοντας τέλος στην αγωνία τους. Τα δύο ανήλικα είναι καλά στην υγεία τους.

