ΑΘΛΗΤΙΚΑ

08.08.2025 21:02

Πέθανε η Άρτεμις Κανδρεβιώτη, πρωταθλήτρια του ακοντισμού – Πότε θα γίνει η κηδεία της

08.08.2025 21:02
KHDEIA_GENIKH_PHOTO
pixabay

Πέθανε η πρώην πρωταθλήτρια του ακοντισμού, Άρτεμις Κανδρεβιώτη, σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους της και στην οικογένεια του ελληνικού στίβου. Η άλλοτε σπουδαία αθλήτρια διακρίθηκε σε μια εποχή που το ακόντιο θεωρούνταν εθνικό αγώνισμα, χάρη στις επιτυχίες της Σοφίας Σακοράφα και της Άννας Βερούλη.

Η Κανδρεβιώτη υπήρξε αθλήτρια του ιστορικού συλλόγου Εθνικός Γ.Σ., καταγράφοντας σημαντικές διακρίσεις και έντονη παρουσία σε μεγάλες διοργανώσεις. Παράλληλα, διακρίθηκε και στον ακαδημαϊκό χώρο, διδάσκοντας στα ΤΕΦΑΑ Αθηνών.

Η ζωή της πήρε τραγική τροπή τον Νοέμβριο του 2001, όταν υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία σε ηλικία μόλις 36 ετών. Έκτοτε έμεινε μακριά από κάθε δραστηριότητα, παλεύοντας σιωπηλά για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Η Άρτεμις Κανδρεβιώτη «έφυγε» από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής (8/8), σε ηλικία 60 ετών.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, και το Διοικητικό Συμβούλιο της Oμοσπονδίας εξέφρασαν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια της Άρτεμις Κανδρεβιώτη.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τρίτη (12/8) στις 11 το πρωί στο Α΄ νεκροταφείο Αθηνών.

