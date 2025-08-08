Συγκλονισμένος ο Κώστας Καραμανλής από τον θάνατο της Λένας Σαμαρά – «Φίλε Αντώνη η σκέψη μας είναι σε εσάς»

Τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά για την τραγική απώλεια της κόρης του έστειλε ο Κώστας Καραμανλής.

Ο πρώην πρωθυπουργός εξέφρασε τη θλίψη του για τον απροσδόκητο χαμό της Λένας Σαμαρά.

«Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά, εκφράζω στην οικογένειά της τα συλλυπητήριά μου. Φίλε Αντώνη, Γεωργία, Κωνσταντίνε η σκέψη μας είναι σε σας. Ο Θεός να την αναπαύσει και να σας δίνει δύναμη», αναφέρει ο Κώστας Καραμανλής στο μήνυμά του.

Διαβάστε επίσης:

Επίσκεψη Λοβέρδου στο Άγιο Όρος

Επίσημος ομιλητής στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας

Επεισοδιακή συνάντηση Άδωνι με υγειονομικούς στη Ρόδο