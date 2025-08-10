search
10.08.2025 10:40

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Ο πατέρας μου είναι σπουδαίος άνθρωπος – Του οφείλω πολλά»

10.08.2025 10:40
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναφέρθηκε ξανά στο νέο… κεφάλαιο της συνεργασίας με τον πατέρα του, Απόστολο, λίγο μετά τη νίκη του στην πρεμιέρα του τουρνουά, που διεξάγεται στο Σινσινάτι, επί του Ούγγρου, Φαμπιάν Μαροζάν με 7-6(3), 6-2.

«Είναι υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα. Είναι από αυτά τα πράγματα που τίποτα δεν μπορεί να τα ξεπεράσει. Έχουμε δουλέψει μαζί για τόσα χρόνια. Έχουμε δημιουργήσει τόσες υπέροχες αναμνήσεις. Φυσικά, η σχέση πατέρα-γιου μπορεί να είναι και περίπλοκη κάποιες φορές, δεν το αρνούμαι», επισήμανε ο κορυφαίος έλληνας τενίστας όλων των εποχών.

«Είχαμε καλές στιγμές, είχαμε και κακές στιγμές, παρεξηγήσεις, δυσκολίες στην επικοινωνία σε κάποια θέματα ή τρόπους. Αλλά δεν είμαστε τέλειοι. Προσπαθούμε να το βρούμε. Έχω υπάρξει πολύ ανοιχτός μαζί του, ποτέ δεν είχα επιτρέψει στον εαυτό μου να είναι τόσο ανοιχτός και τόσο ειλικρινής μαζί του. Οπότε είναι σημαντικό για εμένα να αρχίσω να αναπτύσσω αυτήν την συνήθεια και να είμαι καλύτερος στην επικοινωνία μαζί του. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα που πρέπει να λύσουμε μαζί. Είναι σπουδαίος άνθρωπος. Μου επέτρεψε να γίνω ο άνθρωπος που είμαι σήμερα. Όχι μόνο ο τενίστας, αλλά ο Στέφανος που είμαι σήμερα. Υπάρχουν πολλά που του οφείλω. Θέλω πραγματικά να κτίσουμε κάτι ξεχωριστό, κάτι διαχρονικό, κάτι που να είναι αξέχαστο στην καριέρα μου και στις στιγμές μας έξω από το γήπεδο», πρόσθεσε.

