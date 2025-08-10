search
10.08.2025 16:08

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε κοκαΐνη αξίας 5,5 εκατομμυρίων ευρώ σε κοντέινερ – Η πληροφορία και οι συλλήψεις στον Ασπρόπυργο (Video)

10.08.2025 16:08
elas_astynomia_3103_1460-820_new

Περισσότερα από 5,5 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα απέφερε η ποσότητα κοκαΐνης που κατασχέθηκε σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, το απόγευμα της Τετάρτης 6 Αυγούστου 2025, με τη συμμετοχή της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου της τελωνειακής αρχής και της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, εντοπίστηκε εμπορευματοκιβώτιο που περιείχε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, όπου είχαν κρυφτεί 271 κιλά και 150 γραμμάρια κοκαΐνης, τα οποία κατασχέθηκαν.

Ακολούθησε επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης» το απόγευμα του Σαββάτου 9 Αυγούστου στον Ασπρόπυργο Αττικής, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις άνδρες, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Ένας από τους συλληφθέντες αρνήθηκε τον έλεγχο και συνελήφθη και για απείθεια, ενώ στο σπίτι του βρέθηκε και μικροποσότητα κοκαΐνης.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι επρόκειτο για διεθνική εγκληματική οργάνωση, με διακριτούς ρόλους, που δραστηριοποιούνταν στη θαλάσσια μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς την Ελλάδα, με σκοπό το παράνομο οικονομικό κέρδος.

Οι ρόλοι των συλληφθέντων

  • 47χρονος: Είχε τον ρόλο του συντονιστή. Επικοινωνούσε με τα αρχηγικά μέλη και οργάνωνε την επιχείρηση εξαγωγής και παραλαβής των ναρκωτικών από την κρύπτη.
  • 32χρονος: Είχε αναλάβει την εξαγωγή της κοκαΐνης από το κοντέινερ και την παράδοσή της στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.
  • 40χρονος: Ιδιοκτήτης εταιρείας οδικών μεταφορών. Παρείχε τον χώρο και τον εξοπλισμό για την αφαίρεση των ναρκωτικών από το κοντέινερ και φρόντιζε για την ασφάλεια της διαδικασίας.

Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί η εμπλοκή και άλλων μελών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Λατινική Αμερική, ανάμεσά τους και τα αρχηγικά μέλη, για τα οποία συνεχίζεται η έρευνα.

Κατασχέθηκαν:

  • 271 κιλά και 151,8 γραμμάρια κοκαΐνης
  • 1 εμπορευματοκιβώτιο
  • 2 οχήματα
  • 655 ευρώ
  • 4 κινητά τηλέφωνα
  • Εξοπλισμός και μηχανήματα μεταφορικής εταιρείας (γερανός, τροχός, ηλεκτροκόλληση, εργαλεία)

