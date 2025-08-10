search
10.08.2025 22:47

Βουλιάζει ιστιοφόρο ανάμεσα σε Μύκονο και Σύρο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

10.08.2025 22:47
pilos_limeniko_3006_1460-820_new

Ένα ιστιοφόρο εξέπεμψε σήμα SOS μεταξύ της Σύρου και της Μυκόνου και αυτή την ώρα διεξάγεται επιχείρηση διάσωσης από ένα Super Puma και πλωτά μέσα. Αυτή τη στιγμή ένα σωστικό σκάφος έχει πλησιάσει το ιστιοφόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο ιστιοφόρο βρίσκονται δύο άτομα, που αρνούνται να εγκαταλείψουν το σκάφος και ζήτησαν ρυμουλκό ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι 6-7 Μποφόρ που δυσκολεύουν την επιχείρηση διάσωσης. Μάλιστα, όπως φαίνεται το ιστιοφόρο έχει σοβαρή ζημιά καθώς πλέει με σπασμένο κατάρτι.

Λίγο μετά τις 23:00 στο σημείο έφτασε ρυμουλκό από τη Μύκονο για να μεταφέρει το σκάφος, ενώ σημαντική ήταν η βοήθεια από το Blue Star Delos.

Το λιμενικό σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Υπό τον συντονισμό ΕΣΚΕΔ σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 2 επιβαινόντων σε ιστιοφόρο σκάφος σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή 3 ναυτικών μιλίων νότια της Ρήνειας. Στο σημείο βρίσκονται 1 παραπλέον, 1 ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ σπεύδουν δύο ρυμουλκά και 1 σκάφος της ΕΟΔ. Βοριάδες 6-7 Μποφόρ».

