Μπάχαλο στο ισραηλινό «Big brother» από ισραηλινούς ακτιβιστέςπου διαμαρτυρήθηκαν για τον αφανισμό στη Γάζα

Ισραηλινοί ειρηνιστές ακτιβιστές έκαναν ντου στο πλατό του ριάλιτι «Big brother», που μεταδίδεται από το Channel 13, ανατρέποντας το ζωντανό πρόγραμμα για να διαμαρτυρηθούν για την επέκταση των «εκκαθαριστικών» επιχειρήσεων σε ό,τι έχει απομείνει στη Γάζα.

Μέλη της οργάνωσης Standing Together, φορώντας μπλουζάκια με το σύνθημα «Leave Gaza» (Φύγετε από τη Γάζα), ανέβηκαν στη σκηνή κατά τη διάρκεια της μετάδοσης της εκπομπής Big Brother , σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο Al Jazeera και άλλα διεθνή ΜΜΕ, κάθισαν στο δάπεδο και φώναζαν επανειλημμένα: «Ο λαός απαιτεί: Κατάπαυση του πυρός!», μέχρι που απομακρύνθηκαν από προσωπικό ασφαλείας της παραγωγής.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται υπέρ της ειρήνης και της συνύπαρξης Ισραηλινών και Παλαιστινίων, δήλωσε:

«Ενώ οι όμηροι εγκαταλείπονται στην τύχη τους και τα παιδιά πεθαίνουν από την πείνα μόλις μία ώρα με το αυτοκίνητο από τα στούντιο του Big Brother, τα μέσα ενημέρωσης αποσιωπούν την πραγματικότητα στη Γάζα και παρουσιάζουν την εικόνα ότι όλα είναι όπως συνήθως».

Η Standing Together απηύθυνε κάλεσμα στην ισραηλινή κοινωνία να δράσει, τονίζοντας πως ο πόλεμος δεν μπορεί να συνεχιστεί όσο η κοινωνία επιστρέφει στην κανονικότητα: «Αν η κυβέρνηση συνεχίσει την εκστρατεία εξόντωσης και λιμοκτονίας στη Γάζα στο όνομα ενός μεσσιανικού ονείρου κατάκτησης, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πρέπει να σταματήσουμε τις δικές μας ρουτίνες και να απαιτήσουμε την ειρήνη».

Statement from the group (auto-translated from Hebrew). pic.twitter.com/ilbaXPlVQJ August 10, 2025

