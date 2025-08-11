search
Μπάχαλο στο ισραηλινό «Big brother» από ισραηλινούς ακτιβιστέςπου διαμαρτυρήθηκαν για τον αφανισμό στη Γάζα

11.08.2025 10:22
israel big brother new

Ισραηλινοί ειρηνιστές ακτιβιστές έκαναν ντου στο πλατό του ριάλιτι «Big brother», που μεταδίδεται από το Channel 13, ανατρέποντας το ζωντανό πρόγραμμα για να διαμαρτυρηθούν για την επέκταση των «εκκαθαριστικών» επιχειρήσεων σε ό,τι έχει απομείνει στη Γάζα.

Μέλη της οργάνωσης Standing Together, φορώντας μπλουζάκια με το σύνθημα «Leave Gaza» (Φύγετε από τη Γάζα), ανέβηκαν στη σκηνή κατά τη διάρκεια της μετάδοσης της εκπομπής Big Brother , σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο Al Jazeera και άλλα διεθνή ΜΜΕ, κάθισαν στο δάπεδο και φώναζαν επανειλημμένα: «Ο λαός απαιτεί: Κατάπαυση του πυρός!», μέχρι που απομακρύνθηκαν από προσωπικό ασφαλείας της παραγωγής.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται υπέρ της ειρήνης και της συνύπαρξης Ισραηλινών και Παλαιστινίων, δήλωσε:

«Ενώ οι όμηροι εγκαταλείπονται στην τύχη τους και τα παιδιά πεθαίνουν από την πείνα μόλις μία ώρα με το αυτοκίνητο από τα στούντιο του Big Brother, τα μέσα ενημέρωσης αποσιωπούν την πραγματικότητα στη Γάζα και παρουσιάζουν την εικόνα ότι όλα είναι όπως συνήθως».

Η Standing Together απηύθυνε κάλεσμα στην ισραηλινή κοινωνία να δράσει, τονίζοντας πως ο πόλεμος δεν μπορεί να συνεχιστεί όσο η κοινωνία επιστρέφει στην κανονικότητα: «Αν η κυβέρνηση συνεχίσει την εκστρατεία εξόντωσης και λιμοκτονίας στη Γάζα στο όνομα ενός μεσσιανικού ονείρου κατάκτησης, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πρέπει να σταματήσουμε τις δικές μας ρουτίνες και να απαιτήσουμε την ειρήνη».

lena-samara-kideia-2
ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά (Photos)

jd-vance_1108_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τζέι Ντι Βανς: «Οι ΗΠΑ θέλουν να προγραμματίσουν μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι» (videos)

nestoras_antoniou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για τον θάνατο του Νέστορα Αντωνίου – Το αντίο του Παύλου Πολάκη: «Καλό ταξίδι, σύντροφε και φίλε»

persides new
ΕΛΛΑΔΑ

Περσείδες: Πότε κορυφώνεται η θεαματική βροχή μετεωριτών (Video)

theatro-andromachi-new
ΘΕΑΤΡΟ

Αποθεώθηκε στην Επίδαυρο η «Ανδρομάχη» της Μαρίας Πρωτόπαππα – 15.000 θεατές χειροκροτούσαν ασταμάτητα

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

pilos_limeniko_3006_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιάζει ιστιοφόρο ανάμεσα σε Μύκονο και Σύρο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο... αμφιλεγόμενο φιλικό

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» - H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

