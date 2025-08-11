Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας 11 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Κιμμέρια στην Ξάνθη.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου και 8 οχήματα.
Σύμφωνα με το xanthinea.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και έγινε άμεσα ορατή μέσα στη νύχτα, στην περιοχή πάνω από το Τζαμί του οικισμού του Δήμου Ξάνθης.
Διαβάστε επίσης:
Στους 50 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στο Ιράκ – Μπλακ άουτ λόγω της μεγάλης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος
ΗΠΑ: Έκρηξη σε εργοστάσιο χαλυβουργίας στην Πενσυλβάνια – Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και 2 αγνοούμενοι
Τραμπ: Δίνει παράταση κατά 90 ημέρες στην εφαρμογή των δασμών στην Κίνα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.