Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας 11 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Κιμμέρια στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου και 8 οχήματα.

Σύμφωνα με το xanthinea.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και έγινε άμεσα ορατή μέσα στη νύχτα, στην περιοχή πάνω από το Τζαμί του οικισμού του Δήμου Ξάνθης.

Διαβάστε επίσης:

Στους 50 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στο Ιράκ – Μπλακ άουτ λόγω της μεγάλης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος

ΗΠΑ: Έκρηξη σε εργοστάσιο χαλυβουργίας στην Πενσυλβάνια – Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και 2 αγνοούμενοι

Τραμπ: Δίνει παράταση κατά 90 ημέρες στην εφαρμογή των δασμών στην Κίνα