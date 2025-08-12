H μελλοντική πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μέσα από δύο αναρτήσεις στο Instagram διαφημίζει και αποθεώνει το ελληνικό καλοκαίρι.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προμοτάρει το ελληνικό καλοκαίρι με φωτογραφία από ελληνικό νησί με λεζάντα που γράφει: «Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα θα προσθέσει 10 επιπλέον χρόνια στη ζωή σας».

Η άλλη ανάρτηση είναι μία φωτογραφία από μια πέτρινη εκκλησία με ένα χαρακτηριστικό εικόνισμα της Παναγίας πλαισιωμένο από αναμμένα κεριά, κάπου στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η έγκριση της ανάληψης των καθηκόντων της Γκίλφοϊλ εκκρεμεί από το Κογκρέσο σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία. Η τελική έγκριση αναμένεται να δοθεί τον Σεπτέμβριο, καθώς η Γερουσία έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές χωρίς να επικυρωθούν οι διορισμοί από την ολομέλεια.

