search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 22:23
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.08.2025 21:42

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποθεώνει το ελληνικό καλοκαίρι – «Δίνει άλλα 10 χρόνια στη ζωή σας»

12.08.2025 21:42
kimbelry-new

H μελλοντική πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μέσα από δύο αναρτήσεις στο Instagram διαφημίζει και αποθεώνει το ελληνικό καλοκαίρι.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προμοτάρει το ελληνικό καλοκαίρι με φωτογραφία από ελληνικό νησί με λεζάντα που γράφει: «Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα θα προσθέσει 10 επιπλέον χρόνια στη ζωή σας».

Η άλλη ανάρτηση είναι μία φωτογραφία από μια πέτρινη εκκλησία με ένα χαρακτηριστικό εικόνισμα της Παναγίας πλαισιωμένο από αναμμένα κεριά, κάπου στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η έγκριση της ανάληψης των καθηκόντων της Γκίλφοϊλ εκκρεμεί από το Κογκρέσο σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία. Η τελική έγκριση αναμένεται να δοθεί τον Σεπτέμβριο, καθώς η Γερουσία έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές χωρίς να επικυρωθούν οι διορισμοί από την ολομέλεια.

Διαβάστε επίσης:

Κίνημα Δημοκρατίας: «Μητσοτάκης – νεκροθάφτης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα»

Ανδρουλάκης: «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει την αποτυχία της ΝΔ να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα»

Γρηγόρης Θεοδωράκης: Κάθε μέρα κι ένα σκάνδαλο, αυτή η κυβέρνηση της «αχαλίνωτης» διαφθοράς πρέπει να φύγει

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
axaia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Χωρίς έλεγχο στη Χίο, κόλαση στην Κάτω Αχαΐα, αγωνία για Ζάκυνθο και Πρέβεζα – Live ενημέρωση (Videos)

Washington_soldiers
ΚΟΣΜΟΣ

Κατέφθασαν στην Ουάσινγκτον τα πρώτα μέλη της Εθνοφρουράς μετά την εντολή Τραμπ – Αντιδράσεις για «κατάχρηση εξουσίας»

syriza
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για φωτιές: Στήριξη σε όσους επιχειρούν στα μέτωπα – Απαιτείται μέγιστη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού

6631189 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στα Χανιά: Καταστηματάρχης έλαβε απειλητική επιστολή από τις ΗΠΑ επειδή υποστηρίζει την Παλαιστίνη

ZELENSKY_AUGOUSTOS
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Η άφιξη του Πούτιν στην Αλάσκα είναι μια «νίκη» για το Κρεμλίνο – Δεν αποσύρουμε δυνάμεις από το Ντονμπάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bezos-Sanchez-new
LIFESTYLE

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες ζητούν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα από τον αδερφό της, Μάικλ

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

evropi kafsones foties
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 22:21
axaia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Χωρίς έλεγχο στη Χίο, κόλαση στην Κάτω Αχαΐα, αγωνία για Ζάκυνθο και Πρέβεζα – Live ενημέρωση (Videos)

Washington_soldiers
ΚΟΣΜΟΣ

Κατέφθασαν στην Ουάσινγκτον τα πρώτα μέλη της Εθνοφρουράς μετά την εντολή Τραμπ – Αντιδράσεις για «κατάχρηση εξουσίας»

syriza
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για φωτιές: Στήριξη σε όσους επιχειρούν στα μέτωπα – Απαιτείται μέγιστη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού

1 / 3