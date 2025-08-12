search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 17:25
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web

12.08.2025 16:38

«Το Ισραήλ λιμοκτονεί την Γάζα» – Ο ηθοποιός του Jaime Lannister «σπάει» την σιωπή του για την γενοκτονία

12.08.2025 16:38
jaime lannister (1)

Ο ηθοποιός Νικολάι Κόστερ-Βαλντάου, γνωστός για τον ρόλο του ως Τζέιμι Λάννιστερ στη σειρά Game of Thrones, χρησιμοποίησε την πλατφόρμα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να στρέψει την παγκόσμια προσοχή στην τραγική ανθρωπιστική κρίση που εκτυλίσσεται στη Γάζα.

Ο Δανός ηθοποιός μοιράστηκε δύο αναρτήσεις από τη διεθνή ανθρωπιστική οργάνωση Save the Children, δίνοντας μια σκληρή εικόνα της κατάστασης στο πεδίο. Η πρώτη ανάρτηση, που απεικόνιζε μια κατεστραμμένη πόλη, έγραφε λόγια της Ρέιτσελ Κάμινγκς, διευθύντριας ανθρωπιστικών προγραμμάτων της Save the Children στη Γάζα, η οποία περιέγραψε την «απολύτως απελπιστική» πραγματικότητα των παιδιών που αναζητούν τροφή και νερό.

Η Κάμινγκς σημείωσε ότι βλέπει «παιδιά να περπατούν με άδεια μπολ ψάχνοντας οτιδήποτε μπορούν να βρουν, παιδιά να κουβαλούν άδεια μπουκάλια νερού προσπαθώντας να τα γεμίσουν».

Μια δεύτερη ανάρτηση, με έντονα γραμμένο κείμενο, μετέφερε άμεσα μήνυμα της οργάνωσης: «Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΛΙΜΟΚΤΟΝΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ».

Αυτές οι εκκλήσεις έρχονται ενώ πολλοί διεθνείς οργανισμοί αναφέρουν μια ανθρωπιστική καταστροφή πλήρους κλίμακας. Ο Ολοκληρωμένος Δείκτης Ταξινόμησης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), με την υποστήριξη του ΟΗΕ, έχει προειδοποιήσει ότι «το χειρότερο σενάριο του λιμού βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στη Γάζα».

Η έκθεση αναφέρει ότι τα δύο από τα τρία επίσημα όρια λιμού έχουν επιτευχθεί στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας, και υπάρχουν αυξανόμενες αποδείξεις για αύξηση των θανάτων που σχετίζονται με την πείνα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, 96 παιδιά έχουν πεθάνει από αιτίες που σχετίζονται με τον υποσιτισμό έως τις αρχές Αυγούστου.

Ο Κόστερ-Βαλντάου είναι Πρεσβευτής Καλής Θέλησης του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) από το 2016.

