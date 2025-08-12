Τραγούδια του Μεσοπολέμου: Μια μουσική παράσταση στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

Ένα αφιέρωμα στα τραγούδια της εποχής του μεσοπολέμου στην Ελλάδα και την Ευρώπη παρουσιάζουν, το Σάββατο 23 Αυγούστου, ο Μίλτος Λογιάδης και ο Αντώνης Σουσάμογλου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου.

Φωτο: Στέργιος Ντινόπουλος

Με τον Δημήτρη Πακσόγλου και τη Νάντια Κοντογεώργη στο τραγούδι και μια ομάδα εξαίρετων μουσικών, η παράσταση μάς μεταφέρει σε μια εποχή που το αστικό τραγούδι συνυπήρχε με τους αμανέδες της Σμύρνης και το γερμανικό καμπαρέ.

Η Ελλάδα προσπαθούσε να βρει τη μουσική της ταυτότητα στον απόηχο της Μικρασιατικής Καταστροφής και της παράλληλης άνθησης της λόγιας δημιουργίας, ενώ σε διαφορετικούς κόσμους συνυπήρχαν ο Κώστας Γιαννίδης με τον Σουγιούλ και τον Αττίκ, ο Νίκος Σκαλκώτας με τον Βασίλη Τσιτσάνη και τον Γιάννη Παπαϊωάννου.

Μια εποχή φαινομενικά ανέμελη, που όμως προμήνυε μια από τις χειρότερες καταιγίδες στην ανθρώπινη Ιστορία.

Συντελεστές:

Νάντια Κοντογεώργη - τραγούδι, σκηνοθετική επιμέλεια

Δημήτρης Πακσόγλου – τραγούδι

Μίλτος Λογιάδης - πιάνο, διεύθυνση ορχήστρας

Αντώνης Σουσάμογλου - βιολί, ενορχήστρωση

Λάζαρος Τσαβδαρίδης - ενορχήστρωση

Άρτεμις Βαβάτσικα - μπαγιάν

Χριστίνα Καλαμπαλίκη - τρομπέτα

Ντίνος Μάνος - κοντραμπάσο

Μιχάλης Διακογιώργης – κρουστά,βιμπράφωνο

Αστέριος Πούφτης - τσέλο, μπαγλαμαδάκι

Παναγιώτης Σιωράς – κλαρινέτο, σαξόφωνο

Μιχάλης Σουρβίνος - κιθάρα, μαντολίνο

Διαβάστε επίσης:

ΛΕΞ και Iρέν Ζακόμπ στο 4ο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου Κεφαλονιάς «ΚΥΜΑΤΑ»

«100 χρόνια Μίμης Πλέσσας» στο Λιδωρίκι

«Deliver Me From Nowhere»: Η βιογραφική ταινία για τον Μπρους Σπρίνγκστιν κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης