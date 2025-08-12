search
Τραγούδια του Μεσοπολέμου: Μια μουσική παράσταση στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

12.08.2025 13:55
Ένα αφιέρωμα στα τραγούδια της εποχής του μεσοπολέμου στην Ελλάδα και την Ευρώπη παρουσιάζουν, το Σάββατο 23 Αυγούστου, ο Μίλτος Λογιάδης και ο Αντώνης Σουσάμογλου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου.

Φωτο: Στέργιος Ντινόπουλος

Με τον Δημήτρη Πακσόγλου  και τη Νάντια Κοντογεώργη στο τραγούδι και μια ομάδα εξαίρετων μουσικών, η παράσταση μάς μεταφέρει σε μια εποχή που το αστικό τραγούδι συνυπήρχε με τους αμανέδες της Σμύρνης και το γερμανικό καμπαρέ.

Η Ελλάδα προσπαθούσε να βρει τη μουσική της ταυτότητα στον απόηχο της Μικρασιατικής Καταστροφής και της παράλληλης άνθησης της λόγιας δημιουργίας, ενώ σε διαφορετικούς κόσμους συνυπήρχαν ο Κώστας Γιαννίδης με τον Σουγιούλ και τον Αττίκ, ο Νίκος Σκαλκώτας με τον Βασίλη Τσιτσάνη και τον Γιάννη Παπαϊωάννου.

Μια εποχή φαινομενικά ανέμελη, που όμως προμήνυε μια από τις χειρότερες καταιγίδες στην ανθρώπινη Ιστορία.

Συντελεστές:

Νάντια Κοντογεώργη - τραγούδι, σκηνοθετική επιμέλεια
Δημήτρης Πακσόγλου –  τραγούδι
Μίλτος Λογιάδης - πιάνο, διεύθυνση ορχήστρας
Αντώνης Σουσάμογλου - βιολί, ενορχήστρωση
Λάζαρος Τσαβδαρίδης - ενορχήστρωση
Άρτεμις Βαβάτσικα - μπαγιάν
Χριστίνα Καλαμπαλίκη - τρομπέτα
Ντίνος Μάνος - κοντραμπάσο
Μιχάλης Διακογιώργης –  κρουστά,βιμπράφωνο
Αστέριος Πούφτης - τσέλο, μπαγλαμαδάκι
Παναγιώτης Σιωράς –  κλαρινέτο, σαξόφωνο
Μιχάλης Σουρβίνος - κιθάρα, μαντολίνο

