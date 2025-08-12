Τραγούδια του Μεσοπολέμου: Μια μουσική παράσταση στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένα αφιέρωμα στα τραγούδια της εποχής του μεσοπολέμου στην Ελλάδα και την Ευρώπη παρουσιάζουν, το Σάββατο 23 Αυγούστου, ο Μίλτος Λογιάδης και ο Αντώνης Σουσάμογλου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου.
Με τον Δημήτρη Πακσόγλου και τη Νάντια Κοντογεώργη στο τραγούδι και μια ομάδα εξαίρετων μουσικών, η παράσταση μάς μεταφέρει σε μια εποχή που το αστικό τραγούδι συνυπήρχε με τους αμανέδες της Σμύρνης και το γερμανικό καμπαρέ.
Η Ελλάδα προσπαθούσε να βρει τη μουσική της ταυτότητα στον απόηχο της Μικρασιατικής Καταστροφής και της παράλληλης άνθησης της λόγιας δημιουργίας, ενώ σε διαφορετικούς κόσμους συνυπήρχαν ο Κώστας Γιαννίδης με τον Σουγιούλ και τον Αττίκ, ο Νίκος Σκαλκώτας με τον Βασίλη Τσιτσάνη και τον Γιάννη Παπαϊωάννου.
Μια εποχή φαινομενικά ανέμελη, που όμως προμήνυε μια από τις χειρότερες καταιγίδες στην ανθρώπινη Ιστορία.
Συντελεστές:
Νάντια Κοντογεώργη - τραγούδι, σκηνοθετική επιμέλεια
Δημήτρης Πακσόγλου – τραγούδι
Μίλτος Λογιάδης - πιάνο, διεύθυνση ορχήστρας
Αντώνης Σουσάμογλου - βιολί, ενορχήστρωση
Λάζαρος Τσαβδαρίδης - ενορχήστρωση
Άρτεμις Βαβάτσικα - μπαγιάν
Χριστίνα Καλαμπαλίκη - τρομπέτα
Ντίνος Μάνος - κοντραμπάσο
Μιχάλης Διακογιώργης – κρουστά,βιμπράφωνο
Αστέριος Πούφτης - τσέλο, μπαγλαμαδάκι
Παναγιώτης Σιωράς – κλαρινέτο, σαξόφωνο
Μιχάλης Σουρβίνος - κιθάρα, μαντολίνο
Διαβάστε επίσης:
ΛΕΞ και Iρέν Ζακόμπ στο 4ο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου Κεφαλονιάς «ΚΥΜΑΤΑ»
«100 χρόνια Μίμης Πλέσσας» στο Λιδωρίκι
«Deliver Me From Nowhere»: Η βιογραφική ταινία για τον Μπρους Σπρίνγκστιν κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.