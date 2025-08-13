search
Αχαΐα: Νεαρός με μηχανάκι παίρνει στην αγκαλιά του πρόβατο και το σώζει από τη φωτιά (Photo)

PROBATO_AXAIA_DIASWSH2
AP

Οι φωτιές που μαίνονται στην Αχαΐα, την Πρέβεζα, την Χίο και την Κεφαλονιά δεν καίνε μόνο δασικές εκτάσεις και σπίτια αλλά απειλούν και ζώα που βρίσκονται παγιδευμένα στις φλόγες. Σκυλιά, γάτες, πρόβατα, άλογα, αγελάδες και άλλα κατοικίδια και άγρια ζώα βρίσκονται αντιμέτωπα με τον τρόμο της πυρκαγιάς. Τη στιγμή που οι άνθρωποι παλεύουν για να σώσουν τις περιουσίες τους και εκκενώνουν περιοχές, τα ζώα δεν έχουν κανένα μέσο να ξεφύγουν από τις φλόγες.

Πέρα από τις δυστοπικές εικόνες που βλέπουμε από τα μέτωπα της φωτιάς υπάρχουν και κάποιες εικόνες που δίνουν ελπίδα: Ζώα που γλιτώνουν από τη φωτιά και βρίσκονται στην αγκαλιά των διασωστών και βρίσκουν καταφύγιο σε ασφαλή χέρια.

Είναι εκείνες οι εικόνες των ανθρώπων που μέσα σε πυκνούς καπνούς, στάχτη και αποκαΐδια, προσπαθούν να σώσουν ζώα που έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο. Μια τέτοια εικόνα που μας πλημμυρίζει ελπίδα είναι και η φωτογραφία του AP με έναν άνδρα στην Αχαΐα, που έχοντας ένα πρόβατο αγκαλιά απομακρύνεται με μηχανάκι από τη φωτιά…

