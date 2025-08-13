Καραθανασόπουλος: Ζητά επίταξη των ιδιωτικών κλινικών της Αχαΐας

Νέο πλήγμα χαρακτήρισε ο βουλευτής Αχαΐας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος την εκκένωση του Καραμανδάνειου νοσοκομείου της Πάτρας, του γηροκομείου και των Κέντρων Υγείας, που έρχεται, όπως τονίζει, να προστεθεί στις τραγικές ελλείψεις του νοσοκομείου «Αγίου Ανδρέας», που είχε ήδη καταστραφεί από την πρόσφατη πυρκαγιά. Ο κ. Καραθανασόπουλος ζητεί να επιταχτούν οι ιδιωτικές υγειονομικές μονάδες για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες της Αχαΐας.

Ειδικότερα, ο κ. Καραθανασόπουλος εξηγεί πως εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων σε μέσα πυρασφάλειας τέθηκε εκτός λειτουργίας ολόκληρο το τριώροφο κτίριο του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, όπου στεγάζονται χειρουργικές κλινικές, η πλαστική χειρουργική και το λοιμωξιολογικό τμήμα στερώντας αυτήν την κρίσιμη ώρα πολύτιμες υπηρεσίες για τον λαό της Αχαΐας.

«Με τις δεδομένες συνθήκες, είναι βέβαιο ότι θ’ αυξηθούν οι άνθρωποι που θα παρουσιάσουν αναπνευστικά προβλήματα και θα χρειάζονται οξυγονοθεραπεία και νοσηλεία, την ίδια στιγμή που οι δημόσιες δομές υγείας αποδεκατίζονται. Το επιλεκτικά «ανίκανο» κράτος, που με συνέπεια υπηρετεί την πολιτική του «κόστους-οφέλους», για άλλη μια φορά αφήνει τον λαό ανυπεράσπιστο. Αντί να

προστατεύσει τη ζωή, την υγεία και την περιουσία του, εγκαταλείπει δασικές εκτάσεις,

σπίτια, υποδομές, ακόμα και νοσοκομεία, στο έλεος της καταστροφής», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ.

Σημείωσε πως «η κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας έχουν τεράστια ευθύνη. Απαιτούμε εδώ και τώρα την άμεση επίταξη όλων των ιδιωτικών δομών Υγείας, ώστε να ενταχθούν στο σύστημα εφημεριών, για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του λαού της περιοχής».

