ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 00:02
13.08.2025 23:43

Στην Αχαΐα ο Γιώργος Παπανδρέου – Επισκέφθηκε τις περιοχές που πλήττονται από τις πυρκαγιές

13.08.2025 23:43
GIWRGOS_PAPANDREOU
Eurokinissi

Στις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν από εχτές την Αχαΐα βρέθηκε σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας, Γιώργος Παπανδρέου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπανδρέου, πραγματοποίησε σήμερα περιοδεία σε περιοχές που πλήττονται από την πύρινη λαίλαπα, επισκεπτόμενος τη Βούντενη – Μπάλλα, το Ρωμανό, τα Τσουκαλείκα –Αλισσό, καθώς και το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.

Συνοδευόμενος από τον Υπεύθυνο για θέματα Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δημόπουλο, ενημερώθηκε από τον επικεφαλής προϊστάμενο στο Υπηρεσιακό Κέντρο Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος Δυτικής Ελλάδας, για την πορεία της κατάσβεσης και τις ανάγκες που προκύπτουν.

Μιλώντας για την τρέχουσα κρίση, ο πρώην πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι εδώ και δύο δεκαετίες είχε προειδοποιήσει πως η κλιματική αλλαγή επιβάλλει ριζική αλλαγή πορείας.

Τόνισε, επίσης, ότι η χώρα σήμερα «τρέχει πίσω από τις τραγικές εξελίξεις», ενώ η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την πελατειακή κατασπατάληση των πόρων και να προχωρήσει άμεσα σε έναν εθνικό διάλογο για την εκπόνηση ενός ολιστικού εθνικού σχεδίου πράσινης βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας και κοινωνικής ευημερίας.

Κλείνοντας, υπογράμμισε: «ότι οι καταστροφές που ζούμε είναι το αποτέλεσμα της απουσίας πρόληψης και ανθεκτικότητας. Χωρίς άλλες καθυστερήσεις και δεύτερες σκέψεις, πρέπει να επενδύσουμε σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους που θα διασφαλίσουν το μέλλον της χώρας και των πολιτών της».

