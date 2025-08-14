search
ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 01:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2025 01:00

Διάσωση 57 προσφύγων και μεταναστών στη Γαύδο

14.08.2025 01:00
migrants_europe_metanastes_2706_1920-1080_new
credit: AP

Συνολικά 57 πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (13/8) στη γνωστή παραλία της Γαύδου «Νταϊάνα», όπου κατάφεραν να φτάσουν με μια μικρή ψαρόβαρκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, με σκάφος της FRONTEX μεταφέρθηκαν αρχικά στην Παλαιόχωρα και από εκεί στον χώρο προσωρινής φιλοξενίας στην Αγυιά, με σκοπό να ταξιδέψουν άμεσα προς κάποια δομή της ενδοχώρας.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά: Νύχτα αγωνίας και απόψε – Δυστοπικές εικόνες από Χίο και Πάτρα, μάχη με τις αναζωπυρώσεις σε Πρέβεζα και Ζάκυνθο

Αχαΐα: Νεαρός με μηχανάκι παίρνει στην αγκαλιά του πρόβατο και το σώζει από τη φωτιά (Photo)

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στη Νίσυρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
psg tottenham
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super Cup: Η Παρί Σεν Ζερμέν υπέρ-πρωταθλήτρια Ευρώπης με συγκλονιστική ανατροπή, 4-3 στα πέναλτι την Τότεναμ (Video)

migrants_europe_metanastes_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 57 προσφύγων και μεταναστών στη Γαύδο

RUSSIA_WEAPONS2
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Έτοιμη να χρηματοδοτήσει το πρώτο ολοκληρωμένο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία μαζί με εταίρους του ΝΑΤΟ

URSULA_VON_DER_LAIEN
ΚΟΣΜΟΣ

Φον Ντερ Λάιεν για φωτιές: Κινητοποιούμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ισπανία

FOTIES
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Νύχτα αγωνίας και απόψε – Δυστοπικές εικόνες από Χίο και Πάτρα, μάχη με τις αναζωπυρώσεις σε Πρέβεζα και Ζάκυνθο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
FOTIES
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Νύχτα αγωνίας και απόψε - Δυστοπικές εικόνες από Χίο και Πάτρα, μάχη με τις αναζωπυρώσεις σε Πρέβεζα και Ζάκυνθο

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

ninios-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025 ο ηθοποιός

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 01:16
psg tottenham
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super Cup: Η Παρί Σεν Ζερμέν υπέρ-πρωταθλήτρια Ευρώπης με συγκλονιστική ανατροπή, 4-3 στα πέναλτι την Τότεναμ (Video)

migrants_europe_metanastes_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 57 προσφύγων και μεταναστών στη Γαύδο

RUSSIA_WEAPONS2
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Έτοιμη να χρηματοδοτήσει το πρώτο ολοκληρωμένο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία μαζί με εταίρους του ΝΑΤΟ

1 / 3