ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 18:57
ΚΟΣΜΟΣ

13.08.2025 17:16

Νέα τραγωδία στη Λαμπεντούζα – Πλεούμενο που μετέφερε μετανάστες ανετράπη με τουλάχιστον 20 νεκρούς

13.08.2025 17:16
Πλεούμενο που μετέφερε μεγάλο αριθμό μεταναστών και προσφύγων ανετράπη σε απόσταση 14 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά του νησιού της Λαμπεντούζα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες έχουν ανασυρθεί νεκροί 20 άνθρωποι, οι αγνοούμενοι είναι 27 και περίπου 80 διασωθέντες έχουν μεταφερθεί στην ξηρά.

Αυτη την ώρα, συνεχίζονται οι προσπάθειες της ιταλικής ακτοφυλακής και του λιμενικού, για εντοπισμό τυχόν άλλων επιζώντων.

