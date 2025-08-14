search
Χωρίς κατηγορία

Δροσιά: Βρέθηκαν αποτυπώματα 26χρονου με ποινικό παρελθόν στον εμπρηστικό μηχανισμό

Τα αποτυπώματα ενός άνδρα με ποινικό παρελθόν βρέθηκαν στον εμπρηστικό μηχανισμό που εντόπισε πρόσφατα πολίτης στη Δροσιά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν 26χρονο Αλβανό που φέρεται να είναι σεσημασμένος για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Τον αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό είχε βρει πολίτης την περασμένη Τρίτη, όταν περπατούσε σε περιοχή της Δροσιάς.

Ο μηχανισμός αποτελούνταν από δύο γκαζάκια, ένα μπουκάλι με βενζίνη και ένα μικρό κερί.

