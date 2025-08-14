Φωτιά τώρα στην Ηλεία: «Σηκώθηκαν» δύο αεροσκάφη για την κατάσβεση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στο Ξηροχώρι, στην Ηλεία έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, επίγειες και εναέριες δυνάμεις της οποίας επιχειρούν στο σημείο για την κατάσβεση.
Για τη φωτιά στην Ηλεία κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδαες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 αεροσκάφη της Υπηρεσίας, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
