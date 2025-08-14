search
ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 09:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2025 08:17

Φωτιά τώρα στην Ηλεία: «Σηκώθηκαν» δύο αεροσκάφη για την κατάσβεση

14.08.2025 08:17
ellada foties (1)

Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στο Ξηροχώρι, στην Ηλεία έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, επίγειες και εναέριες δυνάμεις της οποίας επιχειρούν στο σημείο για την κατάσβεση.

Για τη φωτιά στην Ηλεία κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδαες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 αεροσκάφη της Υπηρεσίας, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Διαβάστε επίσης

Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία – Πως θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τον Δεκαπενταύγουστο

Συγκινητικό βίντεο: Εθελοντές ναυαγοσώστες του Ερυθρού Σταυρού σώζουν ανθρώπους και ζώα

Φωτιά στην Αχαΐα: «Στάχτη» 550 αυτοκίνητα στο Τελωνείο Πατρών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Βελτιωμένη η εικόνα των πυρκαγιών σε όλα τα μέτωπα – Ενεργές εστίες σε Χίο και Ρωμανό Πάτρας – Eνημέρωση από την Πυροσβεστική

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Αυτόματες ειδοποιήσεις για φόρους σε κληρονόμους – Λιγότερα πρόστιμα ή νέα φορολογική παγίδα;

aerodromio makedonia 87- new
BUSINESS

Αύξηση 7,3% στην επιβατική κίνηση αεροδρομίου «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης με έντονη διεθνή ζήτηση και ρεκόρ Ιουλίου

popi-christodoulou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη υπηρέτρια της «Ντάλιας» από το «Παρά Πέντε»

Iσχυροί άνεμοι δημιούργησαν προβλήματα προσγειώσεων στο Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς - Media
BUSINESS

Η TUI ξεπερνά τις εκτιμήσεις κερδών και εσόδων, αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις για το 2025

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

patra new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Διάσπαρτες εστίες στην Αχαΐα – Βελτιωμένη η κατάσταση σε Χίο και Φιλιππιάδα – Σε ύφεση η φωτιά στη Ζάκυνθο

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

kallianos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Kαρφιά» Καλλιάνου σε Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες - «Τέτοιου είδους θεωρίες πρέπει να αποφεύγονται»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 09:07
pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Βελτιωμένη η εικόνα των πυρκαγιών σε όλα τα μέτωπα – Ενεργές εστίες σε Χίο και Ρωμανό Πάτρας – Eνημέρωση από την Πυροσβεστική

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Αυτόματες ειδοποιήσεις για φόρους σε κληρονόμους – Λιγότερα πρόστιμα ή νέα φορολογική παγίδα;

aerodromio makedonia 87- new
BUSINESS

Αύξηση 7,3% στην επιβατική κίνηση αεροδρομίου «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης με έντονη διεθνή ζήτηση και ρεκόρ Ιουλίου

1 / 3