BUSINESS

14.08.2025 08:20

Η συνεργασία Λίβερπουλ και Adidas σπάει κάθε ρεκόρ πωλήσεων με εκρηκτική ζήτηση για τις νέες εμφανίσεις (Video)

14.08.2025 08:20
liverpool adidas

Με εμπορική εκτόξευση ξεκίνησε η νέα συνεργασία ΛίβερπουλAdidas, καθώς οι φανέλες της σεζόν 2025-26 κατέρριψαν όλα τα προηγούμενα ρεκόρ πωλήσεων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του συλλόγου, η πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας σημείωσε τον μεγαλύτερο όγκο παραγγελιών στην ιστορία της ομάδας, με τις εντός έδρας εμφανίσεις να καταγράφουν άνοδο άνω του 700% σε σχέση με πέρυσι. Παραγγελίες έγιναν από 150 χώρες, επιβεβαιώνοντας το παγκόσμιο εμπορικό αποτύπωμα του brand.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Λίβερπουλ ήταν ο κύριος μοχλός αυτής της επίδοσης, συγκεντρώνοντας το 80% των συνολικών πωλήσεων, ενώ το ανακαινισμένο κεντρικό κατάστημα στο Άνφιλντ κατέγραψε την πιο πολυάσχολη εβδομάδα από την έναρξη λειτουργίας του. Οι νέες εμφανίσεις, διαθέσιμες σε εκδόσεις κοντομάνικων και μακρυμάνικων, διατίθενται μέσω των επίσημων καναλιών της LFC και διεθνών συνεργατών.

Η προωθητική καμπάνια, με θεματική εμπνευσμένη από την «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων», περιλάμβανε τη συμμετοχή αστέρων όπως ο Βίρτζιλ φαν Ντάικ και ο Μοχάμεντ Σαλάχ, καθώς και παλαιών θρύλων του συλλόγου. Το βίντεο και τα συνοδευτικά teaser συγκέντρωσαν πάνω από 40 εκατομμύρια προβολές και 423 εκατομμύρια impressions στα κοινωνικά δίκτυα, επίδοση χωρίς αντίπαλο στην Premier League για φετινή παρουσίαση εμφάνισης.

Η ζήτηση επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στη φανέλα του Φλόριαν Βιρτζ, της πιο ακριβής μεταγραφής στην ιστορία της Λίβερπουλ (150 εκατ. ευρώ από τη Λεβερκούζεν). Σημαντικές πωλήσεις καταγράφηκαν και για τη φανέλα του Ντιόγκο Ζότα, ως ένδειξη τιμής στον Πορτογάλο επιθετικό που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τον Ιούλιο.

