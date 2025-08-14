Τσουκαλάς: Τι βαθμό βάζει το «επιτελικό» κράτος στον εαυτό του;

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης και ο αρμόδιος υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, παρουσίασαν μια ρόδινη εικόνα για τα αποτελέσματα του κράτους και της κυβερνητικής διαχείρισης των πυρκαγιών», αναφέρει σε σχόλιό του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.
«Σχεδόν “μάλωσαν” τους πολίτες, γιατί δεν τους το αναγνώρισαν», συνεχίζει, προσθέτοντας ότι «ο κ. Μαρινάκης επέλεξε μάλιστα να απαντήσει στα ερωτήματα, που ο ίδιος έθεσε στον εαυτό του».
Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι «μόνο μια ερώτηση είναι σκόπιμο να απευθύνουμε: η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από τη διαχείριση των πυρκαγιών; Τι βαθμό βάζει το “επιτελικό” κράτος στον εαυτό του;». Στο ίδιο πλαίσιο ρωτά: «Ο κ. Κεφαλογιάννης θα επαναλάμβανε σήμερα τη δήλωση, που είχε κάνει προ λίγων εβδομάδων, ότι η χώρα είναι πλήρως θωρακισμένη για την αντιπυρική περίοδο;».
Εν είδει υστερόγραφου στο σχόλιό του, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι «τουλάχιστον ο κ. Μαρινάκης ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει στην κ. Βούλτεψη» και προσθέτει: «Άραγε συμμερίζεται την άποψη του υφυπουργού Εργασίας, Κώστα Καραγκούνη, που δεν αποκλείει “σχέδιο αποσταθεροποίησης” πίσω από τις πυρκαγιές;».
