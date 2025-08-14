Ζαχαριάδης: Για τον Κεφαλογιάννη φταίει ο Πελετίδης όχι το ανύπαρκτο επιτελικό κράτος και οι αρμόδιοι υπουργοί

Τα πράγματα στη θέση τους επιχειρεί να βάλει ο Κώστας Ζαχαριάδης παρεμβαίνοντας με ανάρτησή του κατά του υπουργού Κλιματικής κρίσης, Γιάννη Κεφαλογιάννη ο οποίος επιτέθηκε στον δήμαρχο Πάτρας Κώστα Πελετίδη.

Υπερασπιζόμενος, τρόπον τινά, τον προσκείμενο στο ΚΚΕ δήμαρχο, ο Κώστας Ζαχαριάδης, σε συνέχεια και της χθεσινής κόντρας με την Σοφία Βούλτεψη, που είπε δεν υπάρχουν αρκετοί εθελοντές, ουσιαστικά εγκάλεσε τον υπουργό για την αλαζονική στάση του, δηλαδή τον καταλογισμό ευθυνών οπουδήποτε αλλού πλην της κυβέρνησης.

Όπως έγραψε:

«Για την κ. Βούλτεψη φταίνε οι λίγοι εθελοντές, για τον κ. Κεφαλογιάννη η Αυτοδιοίκηση και ο Πελετίδης του ΚΚΕ.

Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι το ανύπαρκτο επιτελικό κράτος και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι υπουργοί».

