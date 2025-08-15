search
Ηράκλειο: 48χρονος ξυλοκόπησε τον πατέρα του – Εντοπίστηκε και συνελήφθη

15.08.2025 08:05
Ανησυχία προκαλεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο, με 48χρονο να επιτίθεται στον 76χρονο πατέρα του μέσα στο σπίτι του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το patris.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης, όταν ο γιος, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, άρχισε να χτυπά, να βρίζει και να απειλεί τον ηλικιωμένο.

Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 48χρονος στο Ηράκλειο

Ο πατέρας κάλεσε την αστυνομία, όμως ο δράστης είχε φύγει.

Εντοπίστηκε αργότερα στο σπίτι του, όπου αντέδρασε βίαια στη θέα των αστυνομικών.

Συνελήφθη και στο σπίτι του κατασχέθηκαν δύο κυνηγετικές καραμπίνες, εκατοντάδες σφαίρες και φυσίγγια, καθώς και μικροποσότητα χασίς.

