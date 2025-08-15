search
BUSINESS

15.08.2025 08:20

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Μέρισμα 0,40 ευρώ θα διανείμει η εταιρία – Στις 21 Αυγούστου η αποκοπή

15.08.2025 08:20
kri_kri

Μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2024 ανακοίνωσε η ΚΡΙ-ΚΡΙ, συνολικού ύψους 13.226.054,40 ευρώ. Η απόφαση εγκρίθηκε στη Τακτική Γενική Συνέλευση της 1ης Ιουλίου 2025 και περιλαμβάνει και ποσό που αντιστοιχεί στις 59.179 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής, 21 Αυγούστου 2025, με το τελικό μικτό ποσό ανά μετοχή να διαμορφώνεται στα 0,4007171917 ευρώ.

Το μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013, με εξαίρεση ειδικές κατηγορίες μετόχων, και το καθαρό πληρωτέο ποσό ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,3806813321 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025, ενώ η αποκοπή θα γίνει την Πέμπτη 21 Αυγούστου, πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Η καταβολή του μερίσματος ξεκινά την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, με δυνατότητα πληρωμής και σε κληρονόμους θανόντων μετόχων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης.

Η είσπραξη του μερίσματος μπορεί να γίνει εντός πέντε ετών, μετά την παρέλευση των οποίων τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά παραγράφονται και περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και τήρηση των διαδικασιών για όλους τους μετόχους.

