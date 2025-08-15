search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 20:46
ΚΟΣΜΟΣ

15.08.2025 20:07

Τραμπ: Αν η σύνοδος με τον Πούτιν δεν πάει καλά, θα αποχωρήσω

15.08.2025 20:07
trump

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει τι θα έκανε επιτυχημένη τη σύνοδό του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ξεκαθαρίζοντας όμως πως βασική του επιδίωξη είναι η επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, τι θα έκανε τη συνάντηση επιτυχημένη, ο Τραμπ ανέφερε ότι «Δεν ξέρω. Τίποτα δεν είναι οριστικό. Θέλω ορισμένα πράγματα. Θέλω κατάπαυση του πυρός».

«Θέλω να δω μια κατάπαυση του πυρός άμεσα… Δεν θα είμαι ικανοποιημένος αν δεν γίνει σήμερα», είπε, προσθέτοντας ότι θα συμμετάσχουν επίσης η Ευρώπη και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Θέλω να σταματήσει ο σκοτωμός».

Παράλληλα, απέρριψε την ιδέα ότι δέχεται πιέσεις από την Ευρώπη, λέγοντας ότι «η Ευρώπη δεν μου λέει τι να κάνω».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ακόμη ότι αν η σύνοδος κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν πάει άσχημα, «θα αποχωρήσει».

«Νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά, και αν δεν πάει, θα επιστρέψω σπίτι πολύ γρήγορα», είπε ο Τραμπ σε ένα σύντομο απόσπασμα συνέντευξης που θα μεταδοθεί αργότερα στο Fox News .

«Αν όχι, αποχωρείς;» ρώτησε ο παρουσιαστής Μπρετ Μπάιερ.

«Θα αποχωρούσα, ναι», απάντησε ο Τραμπ.

Αυτό αντικατοπτρίζει τα σχόλια του Τραμπ στο Fox Radio χθες, όπου είπε: «Αν είναι μια κακή συνάντηση, δεν θα τηλεφωνήσω σε κανέναν — θα πάω σπίτι… Αλλά αν είναι μια καλή συνάντηση, θα τηλεφωνήσω στον Πρόεδρο (Βολοντίμιρ) Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες».

