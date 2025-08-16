search
16.08.2025 12:12

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας έως τη Δευτέρα λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών

16.08.2025 12:12
paralia-halkidiki

Σε ισχύ είναι έως τις 8 το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ισχύει για την Χερσόνησο Κασσάνδρας («Κορυφογραμμή» από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή, «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της τοπικής κοινότητας Παλιουρίου), τη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά), στο Δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου) και στον ορεινό όγκο Χολομώντα (Αναδασώσεις περιοχή Βραστάμων, περιοχή ευθύνης Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη).

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας υπενθυμίζει στους πολίτες ότι σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, θα πρέπει να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας τον τηλεφωνικό αριθμό 199.

katsoulis_iliaki
MEDIA

«Νωρίς νωρίς»: Το ξεκαρδιστικό τρέιλερ με Κρατερό Κατσούλη και Μαρία Ηλιάκη

FOTIES-EUROKINISSI_1308
ΕΛΛΑΔΑ

Τσίγκας: «320 άτομα έχουν συλληφθεί από την αρχή του χρόνου για πρόκληση πυρκαγιών»  – «40 από αυτούς με πρόθεση» (Video)

evoia-fortiga-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: 13χρονα και 14χρονα φέρονται να έβαζαν φωτιές εσκεμμένα – Έρευνα για 5 ανήλικους και τους κηδεμόνες τους για εμπρησμούς

fwtia_ileia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Ηλεία – Μήνυμα για «ετοιμότητα» από το 112

diodia_larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φωτιά σε χωματερή στη Χάλκη, ουρές χιλιομέτρων στα διόδια Μοσχοχωρίου

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

POUTIN_XEIRONOMIA_ALASKA
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Τον ρώτησαν «πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους» – Η μη λεκτική απάντηση που θα συζητηθεί

diakopes-new
ΕΛΛΑΔΑ

Είδος πολυτελείας για τους Έλληνες οι διακοπές – Οι 3 λόγοι που το 60% όσων πάνε επιλέγουν ηπειρωτικό προορισμό

