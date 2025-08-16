Αιγάλεω: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην επιχείρηση ανακύκλωσης

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά, που εκδηλώθηκε νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου, σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης μετάλλων (σκραπ) στο Αιγάλεω.

Στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα που κατάφεραν να θέσουν υπό μερικό έλεγχο τη φωτιά, πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω των εύφλεκτων υλικών.

Λόγω της φωτιάς έκλεισε ο δρόμος επί της οδού Θεσσαλίας, στη συμβολή με την Εμ. Παππά, στα σύνορα Βοτανικού με το Αιγάλεω.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 67χρονος οδηγός φορτηγού – «Καρφώθηκε» σε διαχωριστικό στηθαίο

Ρόδος: Τρομακτικό ατύχημα σε λούνα παρκ – Εκσφενδονίστηκαν από «ταψί» 4 άνθρωποι (Video)

Αιγάλεω: Μεγάλη φωτιά σε εργoστάσιο ανακύκλωσης – Συναγερμός στην Πυροσβεστική