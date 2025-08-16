search
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

16.08.2025 09:52

Αιγάλεω: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην επιχείρηση ανακύκλωσης

16.08.2025 09:52
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά, που εκδηλώθηκε νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου, σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης μετάλλων (σκραπ) στο Αιγάλεω.

Στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα που κατάφεραν να θέσουν υπό μερικό έλεγχο τη φωτιά, πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω των εύφλεκτων υλικών.

Λόγω της φωτιάς έκλεισε ο δρόμος επί της οδού Θεσσαλίας, στη συμβολή με την Εμ. Παππά, στα σύνορα Βοτανικού με το Αιγάλεω.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα.

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

