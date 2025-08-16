Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 67χρονος οδηγός φορτηγού – «Καρφώθηκε» σε διαχωριστικό στηθαίο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, στις 5.50 τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στο 21ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη, όταν ο 67χρονος οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, «καρφώθηκε» σε διαχωριστικό στηθαίο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με ΙΧ.

Αποτέλεσμα της εκτροπής και της σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο 67χρονος.

