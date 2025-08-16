search
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08.2025 12:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.08.2025 09:41

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 67χρονος οδηγός φορτηγού – «Καρφώθηκε» σε διαχωριστικό στηθαίο

16.08.2025 09:41
troxaio_thessaloniki

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, στις 5.50 τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στο 21ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη, όταν ο 67χρονος οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, «καρφώθηκε» σε διαχωριστικό στηθαίο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με ΙΧ.

Αποτέλεσμα της εκτροπής και της σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο 67χρονος.

Διαβάστε επίσης:

Ρόδος: Τρομακτικό ατύχημα σε λούνα παρκ – Εκσφενδονίστηκαν από «ταψί» 4 άνθρωποι (Video)

Αιγάλεω: Μεγάλη φωτιά σε εργoστάσιο ανακύκλωσης – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Είδος πολυτελείας για τους Έλληνες οι διακοπές – Οι 3 λόγοι που το 60% όσων πάνε επιλέγουν ηπειρωτικό προορισμό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PROBATO_AXAIA_DIASWSH-1
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι τρελάκιας με τα ζώα»: Ποιος είναι ο 33χρονος που έσωσε τη «Μέλπω» από τη φωτιά στην Αχαΐα

paralia-halkidiki
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας έως τη Δευτέρα λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών

fanari_fwtografia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Απίστευτος! 20χρονος οδηγός «έκαψε» 10 κόκκινα φανάρια – Συνελήφθη μετά από καταδίωξη

trapezokathismata
ΕΛΛΑΔΑ

Mystreet: Σε λειτουργία η εφαρμογή καταγγελιών για την αυθαίρετη χρήση των κοινόχρηστων χώρων

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

POUTIN_XEIRONOMIA_ALASKA
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Τον ρώτησαν «πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους» – Η μη λεκτική απάντηση που θα συζητηθεί

vrachali-new
MEDIA

Χριστίνα Βραχάλη: Και επισήμως στην ΕΡΤ - «22 χρόνια μετά, επιστρέφω εκεί από όπου ξεκίνησα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08.2025 12:19
PROBATO_AXAIA_DIASWSH-1
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι τρελάκιας με τα ζώα»: Ποιος είναι ο 33χρονος που έσωσε τη «Μέλπω» από τη φωτιά στην Αχαΐα

paralia-halkidiki
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας έως τη Δευτέρα λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών

fanari_fwtografia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Απίστευτος! 20χρονος οδηγός «έκαψε» 10 κόκκινα φανάρια – Συνελήφθη μετά από καταδίωξη

1 / 3