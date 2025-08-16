search
16.08.2025 13:45

Φωτιά τώρα στην Ηλεία – Μήνυμα για «ετοιμότητα» από το 112

16.08.2025 13:45
fwtia_ileia

Φωτιά ξέσπασε, λίγο μετά τη 1.30 το μεσημέρι του Σαββάτου, σε δασική έκταση στην περιοχή Βυτιναίικα της Ηλείας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά σε ελαιώνες και σε σχετικά μικρή απόσταση από τα σπίτια.

Στη 1.32 το μεσημέρι, εστάλη μήνυμα και από το 112 με το οποίο κάτοικοι και επισκέπτες καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, αυτή τη στιγμή καίγονται δύο αυτοκίνητα μέσα σε λιοστάσι, ενώ η πυρκαγιά κινείται απειλητικά προς το χωριό Αμπελώνα.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Στη μάχη και τρία αεροσκάφη

Μέχρι στιγμής έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με 9 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρου και τρία αεροσκάφη.

Βυτιοφόρα και μηχανήματα έργου ΟΤΑ συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.

