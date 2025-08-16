Φωτιά τώρα στην Ηλεία – Μήνυμα για «ετοιμότητα» από το 112

Φωτιά ξέσπασε, λίγο μετά τη 1.30 το μεσημέρι του Σαββάτου, σε δασική έκταση στην περιοχή Βυτιναίικα της Ηλείας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά σε ελαιώνες και σε σχετικά μικρή απόσταση από τα σπίτια.

Στη 1.32 το μεσημέρι, εστάλη μήνυμα και από το 112 με το οποίο κάτοικοι και επισκέπτες καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βυτιναίικα και #Ελαιώνα της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 16, 2025

Σύμφωνα με το ilialive.gr, αυτή τη στιγμή καίγονται δύο αυτοκίνητα μέσα σε λιοστάσι, ενώ η πυρκαγιά κινείται απειλητικά προς το χωριό Αμπελώνα.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Στη μάχη και τρία αεροσκάφη

Μέχρι στιγμής έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με 9 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρου και τρία αεροσκάφη.

Βυτιοφόρα και μηχανήματα έργου ΟΤΑ συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.

Διαβάστε επίσης:

Εύβοια: 13χρονα και 14χρονα φέρονται να έβαζαν φωτιές εσκεμμένα – Έρευνα για 5 ανήλικους και τους κηδεμόνες τους για εμπρησμούς

Λάρισα: Φωτιά σε χωματερή στη Χάλκη, ουρές χιλιομέτρων στα διόδια της Εθνικής Οδού

Λάρισα: Συναγερμός για εξαφάνιση 13χρονης από τον σιδηροδρομικό σταθμό