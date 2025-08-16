search
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08.2025 17:54
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

16.08.2025 16:10

Λουίς Ενρίκε: «Θέλουμε ξανά το Champions League – Να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία»

luis-enrique11

Ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, δήλωσε σήμερα (16/8) ότι ο στόχος του αυτή τη σεζόν είναι να «συνεχίσει να γράφει ιστορία» και να κατακτήσει ένα δεύτερο Champions League μετά εκείνο την περασμένη σεζόν (2024/25), το πρώτο του συλλόγου.

«Το να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία ήταν ο πρωταρχικός στόχος από την πρώτη μέρα που ήρθα. Αυτή τη στιγμή, το κάνουμε, αλλά είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις μια ομάδα να κερδίζει το Champions League δύο φορές. Αυτός είναι ο στόχος μας. Είμαστε πολύ φιλόδοξοι. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο, αλλά είναι φυσιολογικό να έχουμε αυτή τη νοοτροπία. Θα εξαρτηθεί από εμάς, από το επίπεδό μας», εξήγησε ο ισπανός προπονητής μιλώντας στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου, παραμονή του πρώτου αγώνα των Παριζιάνων για τη Ligue 1, εκτός έδρας με τη Ναντ (17/8).

 Όταν ρωτήθηκε πώς να παραμείνει στην κορυφή μετά την κατάκτηση πέντε τροπαίων φέτος (Champions League, UEFA Super Cup/ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, Ligue 1/Πρωτάθλημα, Coupe de France/Κύπελλο, Trophée des Champions/Σούπερ Καπ), ο Λουίς Ενρίκε απάντησε ότι «το πιο δύσκολο είναι να συνεχίσεις να είσαι απρόβλεπτος».

«Για αυτό, πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα. Είναι στο DNA μας να αναζητούμε την καινοτομία. Κάνουμε πολλές συζητήσεις με το προπονητικό επιτελείο. Πολλοί άνθρωποι καταλαβαίνουν μόνο όταν κερδίζουμε. Αλλά τότε, πρέπει να προσπαθείς να βελτιωθείς. Πρέπει να βγούμε από τη ζώνη άνεσής μας, το έχω πει αυτό πολλές φορές στους παίκτες μου», πρόσθεσε.

«Δεν χρειαζόμαστε πολλούς παίκτες»

 Ο ισπανός προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν δήλωσε επίσης ικανοποιημένος με τη μεταγραφική περίοδο, που σημαδεύτηκε από τις αποκτήσεις  των τερματοφυλάκων Λούκας Σεβαλιέ και Ρενάτο Μάριν και του Ουκρανού αμυντικού Ίλια Ζαμπάρνι. 

 Ο πρώην αμυντικός της Μπόρνμουθ  θα είναι στην αποστολή για το ταξίδι στη Νάντη, είπε ο Λουίς Ενρίκε.

 «Δεν χρειαζόμαστε πολλούς παίκτες. Έχουμε ήδη κάνει τη δουλειά πριν από ένα ή δύο χρόνια. Πρέπει να παραμείνουμε ανοιχτοί στην μεταγραφική περίοδο, είναι υποχρεωτικό. Αλλά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πρέπει να παραμείνουμε ήρεμοι και συγκεντρωμένοι. Αλλά η ευελιξία των παικτών μας, μας επιτρέπει να είμαστε καλυμμένοι σε όλες τις θέσεις. Είμαι πολύ χαρούμενος με τους παίκτες που έχουν ήδη φτάσει», είπε.

turkey_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Το ΥΠΕΞ απορρίπτει την έκθεση του Στέιτ Ντιπάρμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα

macron-merz-starmer-87435
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των μελών της «Συμμαχίας των Προθύμων» την Κυριακή

putin_alaska
ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ την απόσυρση της Ουκρανίας από το Ντόνετσκ – Τι δίνει σε αντάλλαγμα

