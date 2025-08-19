ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ: Ισχυρή ανάπτυξη, αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας το 2024 παρά τις προκλήσεις

Σε μια περίοδο αβεβαιότητας για την ελληνική οικονομία και τον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων, η ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. κατάφερε να εμφανίσει εξαιρετικά θετική πορεία το 2024. Με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νίκο Σαρρή, ο ιστορικός όμιλος, γνωστός για τα προϊόντα οικιακής φροντίδας και προσωπικής υγιεινής, συνεχίζει να ενισχύει την εμπιστοσύνη επενδυτών, συνεργατών και καταναλωτών.

Ο όμιλος περιλαμβάνει τη μητρική Εύρηκα Ελλάς Α.Ε. και την εταιρεία Eureka Ltd (57,14%), μέσω της οποίας διατηρεί έμμεση συμμετοχή στις εταιρείες Zoulama Holdings Limited στην Κύπρο και Interstar CHIM S.A στη Ρουμανία, επίσης με ποσοστό 57,14%. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 72,81 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 10% σε σχέση με το 2023, χάρη στην ενίσχυση της εγχώριας παρουσίας και τη δυναμική των θυγατρικών στο εξωτερικό. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ΕΥΡΗΚΑ διατηρεί ανταγωνιστικότητα χωρίς την υποστήριξη πολυεθνικών ομίλων.

Η κερδοφορία ενισχύθηκε σημαντικά, με τα καθαρά κέρδη να φτάνουν τα 6,16 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,82 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2023, ενώ το EBITDA κατέγραψε άνοδο σχεδόν 24%, φτάνοντας τα 9,72 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 34,36 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την οικονομική σταθερότητα και την πιστοληπτική αξιοπιστία της εταιρείας. Η Deloitte επιβεβαίωσε την αξιοπιστία των καταστάσεων, υπογραμμίζοντας ότι συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και χωρίς ουσιώδεις ανακρίβειες.

Η εταιρεία δεν κατέγραψε σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης, γεγονός που υποδηλώνει ομαλή συνέχεια της λειτουργίας της. Η σταθερή άνοδος πωλήσεων και κερδοφορίας δημιουργεί ισχυρές προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη, με έμφαση στην καινοτομία προϊόντων και την ενίσχυση της παρουσίας στις διεθνείς αγορές.

