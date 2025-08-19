search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 09:48
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2025 08:20

ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ: Ισχυρή ανάπτυξη, αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας το 2024 παρά τις προκλήσεις

19.08.2025 08:20
evrika ellas

Σε μια περίοδο αβεβαιότητας για την ελληνική οικονομία και τον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων, η ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. κατάφερε να εμφανίσει εξαιρετικά θετική πορεία το 2024. Με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νίκο Σαρρή, ο ιστορικός όμιλος, γνωστός για τα προϊόντα οικιακής φροντίδας και προσωπικής υγιεινής, συνεχίζει να ενισχύει την εμπιστοσύνη επενδυτών, συνεργατών και καταναλωτών.

Ο όμιλος περιλαμβάνει τη μητρική Εύρηκα Ελλάς Α.Ε. και την εταιρεία Eureka Ltd (57,14%), μέσω της οποίας διατηρεί έμμεση συμμετοχή στις εταιρείες Zoulama Holdings Limited στην Κύπρο και Interstar CHIM S.A στη Ρουμανία, επίσης με ποσοστό 57,14%. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 72,81 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 10% σε σχέση με το 2023, χάρη στην ενίσχυση της εγχώριας παρουσίας και τη δυναμική των θυγατρικών στο εξωτερικό. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ΕΥΡΗΚΑ διατηρεί ανταγωνιστικότητα χωρίς την υποστήριξη πολυεθνικών ομίλων.

Η κερδοφορία ενισχύθηκε σημαντικά, με τα καθαρά κέρδη να φτάνουν τα 6,16 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,82 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2023, ενώ το EBITDA κατέγραψε άνοδο σχεδόν 24%, φτάνοντας τα 9,72 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 34,36 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την οικονομική σταθερότητα και την πιστοληπτική αξιοπιστία της εταιρείας. Η Deloitte επιβεβαίωσε την αξιοπιστία των καταστάσεων, υπογραμμίζοντας ότι συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και χωρίς ουσιώδεις ανακρίβειες.

Η εταιρεία δεν κατέγραψε σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης, γεγονός που υποδηλώνει ομαλή συνέχεια της λειτουργίας της. Η σταθερή άνοδος πωλήσεων και κερδοφορίας δημιουργεί ισχυρές προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη, με έμφαση στην καινοτομία προϊόντων και την ενίσχυση της παρουσίας στις διεθνείς αγορές.

Διαβάστε επίσης

Ενεργητικό ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων φτάνει 27,31 δισ. ευρώ με σημαντικές εισροές σε διεθνή ομολογιακά Α/Κ

Airbus A320: Πλησιάζει να ξεπεράσει Boeing 737 ως το πλέον εμπορικό αεροσκάφος παγκοσμίως

Παράταση έως 25 Σεπτεμβρίου για ολοκλήρωση της πώλησης ακινήτων Prodea σε Aktor

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
perry_trudeau
LIFESTYLE

Katy Perry – Justin Trudeau: Πρόωροι τίτλοι τέλους; Ο λόγος που «πάγωσε» το φλερτ

zelensky_trump_wh_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τραμπ και η επιστολική ψήφος

JOAN_COLLINS_190825
LIFESTYLE

Joan Collins: Θεά και στα 92 – Η ανάρτηση με μαγιό στο Instagram και τα αποθεωτικά σχόλια (photo)

taxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Οδηγός ταξί παράτησε μητέρα με 3 ανήλικα παιδιά για να πάρει κούρσα με τουρίστες

kiriakos-mitsotakis-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο τραπέζι και σενάρια για πρόωρες εκλογές (;)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_paralia_1808_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 09:47
perry_trudeau
LIFESTYLE

Katy Perry – Justin Trudeau: Πρόωροι τίτλοι τέλους; Ο λόγος που «πάγωσε» το φλερτ

zelensky_trump_wh_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τραμπ και η επιστολική ψήφος

JOAN_COLLINS_190825
LIFESTYLE

Joan Collins: Θεά και στα 92 – Η ανάρτηση με μαγιό στο Instagram και τα αποθεωτικά σχόλια (photo)

1 / 3