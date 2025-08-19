Πώς ένας Ουκρανός σχεδιαστής βοήθησε τον Ζελένσκι να ντυθεί για τον Τραμπ

Όταν ο Ουκρανός σχεδιαστής Viktor Anisimov έδειξε στον Volodymyr Zelenskiy ένα νέο μαύρο κοστούμι την περασμένη Παρασκευή, αυτό περιλάμβανε μια μικρή λεπτομέρεια. Μια σχισμή στο πίσω μέρος το έκανε να μοιάζει περισσότερο με ένα πολιτικό κοστούμι, σε σύγκριση με τις στρατιωτικές στολές που ο πρόεδρος προτιμούσε καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

«Αυτές είναι οι ελπίδες μας για ειρήνη», είπε ο Anisimov στο Reuters σχετικά με την αλλαγή. «Πιστεύουμε ότι αν προσθέσουμε κάτι διακριτικό σε αυτή την εικόνα, κάτι από την πολιτική ενδυμασία στην στολή του, τότε θα είναι σαν ένα τυχερό φυλαχτό».

Τη Δευτέρα, το «γούρι» συνέβαλε στη δημιουργία μιας ζεστής ατμόσφαιρας στη συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Λίγα λεπτά μετά την άφιξη του Ζελένσκι, ο Τραμπ τον συνεεχάρη για το κοστούμι του.

Η σκούρα στρατιωτική στολή του Ζελένσκι ήταν ένα από τα πράγματα που ο Τραμπ είχε επικρίνει κατά τη διάρκεια της καταστροφικής συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο, όταν ο Ουκρανός ηγέτης δέχτηκε δημόσια επίπληξη.

Ο 61χρονος Ανισίμοφ, από τη βόρεια περιοχή του Τσερνίχιβ, είπε ότι παρακολουθούσε σε βίντεο εκείνη την συνάντηση και ένιωσε άσχημα. Θεώρησε τα «καρφιά» ως στοχευμένα στους Ουκρανούς πολίτες, όχι μόνο στον Ζελένσκι.

«Υπήρχε μια ελαφριά αίσθηση απελπισίας επειδή δεν καταλαβαίνουν πώς αναπνέουμε, πώς ζούμε», είπε.

Ένας δημοσιογράφος του Λευκού Οίκου που ρώτησε τον Ζελένσκι τον Φεβρουάριο γιατί δεν φορούσε κοστούμι, επαίνεσε επίσης τον Ουκρανό για την ενδυμασία του τη Δευτέρα, λέγοντας «Φαίνεσαι υπέροχος με αυτό το κοστούμι».

Ο Ανισίμοφ είπε ότι αυτή τη φορά δεν περίμενε κριτική ή φιλοφρονήσεις, αλλά ήθελε να διασφαλίσει ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα φαινόταν αξιοπρεπής.

«Επαινούν, επιπλήττουν. Αν κερδίσουμε, και θα κερδίσουμε, τότε δεν έχει σημασία ποιανού ήταν το κοστούμι», είπε.

Ο Ζελένσκι έχει φορέσει στρατιωτικού τύπου ρούχα, συχνά με πουκάμισα χωρίς γιακά και βαριές μπότες, για να δείξει αλληλεγγύη προς τα ουκρανικά στρατεύματα από την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

«Εκείνη τη στιγμή, εσωτερικά, όλοι αλλάξαμε, όλα άλλαξαν, η ζωή άλλαξε. Ήταν ένα σημείο χωρίς επιστροφή», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του σε ουκρανικό μέσο ενημέρωσης ένα χρόνο αργότερα.

Το μαύρο κοστούμι που φορούσε τη Δευτέρα είχε αρχικά παρουσιαστεί, μαζί με ένα πανομοιότυπο ναυτικό, ως πρόταση για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας στις 24 Αυγούστου.

Ενώ η ομάδα συζητούσε για το πίσω σκίσιμο, ο Ανισίμοφ το πήρε πίσω για διορθώσειςτην Παρασκευή. Πριν προλάβει να κάνει τις αλλαγές στα μανίκια, το τηλέφωνο χτύπησε με ένα επείγον αίτημα από την κυβέρνηση το Σάββατο – ο πρόεδρος χρειαζόταν το κοστούμι για το ταξίδι του στις ΗΠΑ.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Ανισίμοφ είχε αναλάβει να αλλάξει το στυλ του προέδρου.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο τότε κωμικός Ζελένσκι και η ομάδα του «Kvartal 95» προσπάθησαν να εδραιώσουν την ταυτότητά τους στις ουκρανικές οθόνες, αφού έκαναν το ντεμπούτο τους σε διαγωνισμούς κωμωδίας.

Η διαδικασία ήταν σταδιακή: τα μαύρα μπλουζάκια έδωσαν τη θέση τους σε λευκά πουκάμισα με γραβάτες και στη συνέχεια σε κοστούμια που φορούσε η ομάδα κατά τη διάρκεια των εκπομπών.

Ο Anisimov είπε ότι δεν είχε νέα από τον Zelenskiy για πάνω από πέντε χρόνια, όταν ένας κοινός γνωστός από την προηγούμενη αλλαγή εμφάνισης, επικοινώνησε μαζί του τον Ιανουάριο. Τότε γεννήθηκε η ιδέα να δημιουργηθεί μια capsule συλλογή για τον πρόεδρο.

Ο Anisimov είπε ότι χρησιμοποίησε τη στρατιωτική στολή ως πηγή έμπνευσης για να εξασφαλίσει την ευελιξία όλης της συλλογής.

«Δεν μπορώ να πω ότι ράψαμε (ένα κοστούμι) ειδικά για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ ή για μια σημαντική συνομιλία με τον Trump και τους Ευρωπαίους ηγέτες. Το κοστούμι είναι απλά ένα κοστούμι», είπε ο Anisimov, προσθέτοντας ότι ο Zelenskiy έχει περίπου πέντε παρόμοια σακάκια με μικρές αλλαγές.

Έκτοτε, ο Ουκρανός πρόεδρος φόρεσε τς δημιουργίες του Anisimov στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου τον Απρίλιο και στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο, δύο περιστάσεις που συνέβαλαν στην προσέγγιση των ΗΠΑ και της Ουκρανίας μετά τη δημόσια ρήξη του Φεβρουαρίου.

Διαβάστε επίσης:

Ρούτε: Στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ του 2026

Ο Ρούμπιο τέθηκε επικεφαλής επιτροπής που επεξεργάζεται τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Νετανιάχου κατηγορεί τον Μακρόν για… αντισημιτισμό γιατί ζητά αναγνώριση της Παλαιστίνης