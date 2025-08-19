«Σαν βόμβα ήταν»: Λεωφορείο «καρφώθηκε» σε πολυκατοικία στου Παπάγου – Βίντεο από τη προσπάθεια απομάκρυνσής του

Πρωτόγνωρες καταστάσεις διαδραματίστηκαν στην περιοχή του Παπάγου, όταν λεωφορείο της γραμμής 409, «καρφώθηκε» σε μπαλκόνι πολυκατοικίας.

Το λεωφορείο ήταν σταθμευμένο στον τερματικό σταθμό, όταν άρχισε να κυλά προς το κτίριο, στο οποίο και προσέκρουσε με σφοδρότητα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές στο ισόγειο, σε ένα από τα διαμερίσματα του πρώτου ορόφου, αλλά και στο σταθμευμένο όχημα που βρισκόταν στο σημείο, χωρίς να προκύψει τραυματισμός. Σύμφωνα με πληροφορίες, διεκόπη για προληπτικούς λόγους η παροχή φυσικού αερίου στην περιοχή του ατυχήματος, προκειμένου να γίνει επισκευή των σωληνώσεων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

Την απομάκρυνση του λεωφορείου από το διώροφο σπίτι, στο οποίο έχει καρφωθεί από χθες το απόγευμα, προσπαθούν να πετύχουν με συρματόσχοινο οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι έχει συμβεί κάτι ανάλογο άλλες δύο φορές στο παρελθόν: «Σαν βόμβα ήταν. Βγαίνω έξω να δω τι έχει γίνει στο μπαλκόνι και τότε είδα το λεωφορείο. Δηλαδή αν δεν ήταν το μπάρμπεκιου θα μου γκρέμιζε και κανένα τοίχο. Ακούσαμε ένα θόρυβο, καταρχήν τραντάχτηκε όλο το οίκημα, βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, είδαμε το λεωφορείο για τρίτη φορά πάνω στο σπίτι. Προφανώς λύθηκε το χειρόφρενο από ότι μας είπε ο οδηγός. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν σεισμός, πολύ δυνατός ήχος και τρανταχτήκαμε πάρα πολύ και βγαίνουμε έξω και βλέπουμε το λεωφορείο ότι είχε πέσει και στο αμάξι και στο σπίτι».

Η τροχαία διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.

