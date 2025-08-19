search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 11:55
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2025 11:39

Σκάφος έπεσε σε ύφαλο στην Πάτμο – Τραυματίστηκε τουρίστρια, συνελήφθη ο καπετάνιος

19.08.2025 11:39
LIMENIKO NEW

Στο νοσοκομείο της Ρόδου διακομίστηκε μία 62χρονη τουρίστρια που τραυματίστηκε σε τουριστικό σκάφος όταν αυτό έπεσε πάνω σε ύφαλο στην Πάτμο.

Το ατύχημα έγινε το απόγευμα της Δευτέρας όταν για άγνωστο λόγο, το τουριστικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν 11 άτομα, προσέκρουσε στον ύφαλο σε θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Πάτμου.

Τότε η 62χρονη Ιταλίδα γλίστρησε και έπεσε από την σκάλα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της Πάτμου όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες αλλά στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή της στο Νοσοκομείο της Ρόδου.

Δύτης έπεσε στη θάλασσα για να ελέγξει τη ζημιά και διαπίστωσε πως έχει σπάσει το δεξί πηδάλιο, αναφέρει η ΕΡΤ.

Ο 64χρονος καπετάνιος του σκάφους συνελήφθη για σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ οι λιμενικές αρχές απαγόρευσαν τον απόπλου του τουριστικού σκάφους μέχρι να δοθεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα.

Διαβάστε επίσης

Κρήτη: Πρόταση γάμου-έκπληξη από τον βυθό του Ενυδρείου του Ηρακλείου

Δολοφονία στο Χαλάνδρι: Στον εισαγγελέα ο 28χρονος δράστης – Τι φέρεται να είπε στις αρχές

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τρεις οπαδοί για επίθεση σε φίλαθλο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sillipsi_1908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος για εμπρησμούς

asthenoforo96_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στην Αλευράδα Αμφιλοχίας: Νεκρός χειριστής οδοστρωτήρα

zelensky_trump_putin
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Πώς ο Πούτιν ήταν «ωσεί παρών» στις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο

egnatia_odos
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με 3 νεκρούς στην Εγνατία Οδό: Πήραν εξιτήριο οι δύο εγκαυματίες, χειρουργήθηκε ο οδηγός του φορτηγού

Niall_Horan
LIFESTYLE

Ο Niall Horan επέστρεψε στη σκηνή 10 μήνες μετά τον θάνατο του Liam Payne (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_paralia_1808_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 11:55
sillipsi_1908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος για εμπρησμούς

asthenoforo96_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στην Αλευράδα Αμφιλοχίας: Νεκρός χειριστής οδοστρωτήρα

zelensky_trump_putin
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Πώς ο Πούτιν ήταν «ωσεί παρών» στις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο

1 / 3