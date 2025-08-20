 Μαζωνάκης: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός» – Η πρώτη ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την πρώτη του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά την ολιγοήμερη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο.
Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Τετάρτης (20/8) ο δημοφιλής τραγουδιστής ανέβασε ένα βίντεο στα stories του στο Instagram. Στο βίντεο απεικονίζεται ένα χάρτινο ομοίωμα του τραγουδιστή να τραγουδά το κομμάτι «Τρελός», ενώ ο τραγουδιστής έγραψε: «Όταν και ο Μαζωνάκης σε χάρτινη έκδοση νιώθει περισσότερα από σένα…».
Και προσθέτει: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός, αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου…».
