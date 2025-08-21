search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025
BUSINESS

21.08.2025 08:50

Η Visa λανσάρει παγκόσμια υπηρεσία κυβερνοασφάλειας για ενίσχυση των πελατών της

21.08.2025 08:50
Μία νέα υπηρεσία, η Visa Cybersecurity Advisory Practice, προσφέρει σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους τη δυνατότητα να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να αποτρέπουν τις αναδυόμενες απειλές στον κυβερνοχώρο. Η πρωτοβουλία αξιοποιεί την τεχνογνωσία της Visa στις ψηφιακές πληρωμές και στη διαχείριση κινδύνου, ενισχύοντας τη θέση της ως παγκόσμιου ηγέτη στον ψηφιακό τομέα πληρωμών.

Η νέα υπηρεσία παρέχει στους πελάτες ολοκληρωμένη ανάλυση του τοπίου κινδύνων στον κυβερνοχώρο και πρακτικές γνώσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση των απειλών. Παράλληλα, η Visa διόρισε τον Jeremiah Dewey, έμπειρο στέλεχος σε θέματα κυβερνοασφάλειας, ως νέο παγκόσμιο επικεφαλής προϊόντων κυβερνοασφάλειας, ο οποίος θα ηγηθεί της ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών και των στρατηγικών συνεργασιών της εταιρείας στον τομέα αυτό.

«Η προληπτική ανίχνευση και αντιμετώπιση είναι το κλειδί για την κυβερνοασφάλεια και την πρόληψη της απάτης», δήλωσε ο Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa στην Ελλάδα. «Οι πελάτες μας, από μικρά καταστήματα έως μεγάλες επιχειρήσεις, χρειάζονται ολοκληρωμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τον Jeremiah στην ομάδα μας, καθώς συνεχίζουμε να παρέχουμε καινοτόμες υπηρεσίες που ενισχύουν την ασφάλεια των πελατών μας στον κυβερνοχώρο».

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Visa έχει επενδύσει 12 δισεκατομμύρια δολάρια σε τεχνολογία και υποδομές, με έμφαση στην κυβερνοασφάλεια και την πρόληψη απάτης. Οι πελάτες παγκοσμίως αρχίζουν ήδη να αξιοποιούν τα οφέλη αυτής της επένδυσης. Ο Jeremiah Dewey θα ηγηθεί της ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου προϊόντων κυβερνοασφάλειας και της σύναψης στρατηγικών συνεργασιών, διασφαλίζοντας ότι η Visa ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Ο Jeremiah Dewey διαθέτει πάνω από δύο δεκαετίες εμπειρίας στην ηγεσία υπηρεσιών ασφάλειας, αντιμετώπισης περιστατικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

«Η κυβερνοασφάλεια δεν θεωρείται πλέον κέντρο κόστους, αλλά βασικό στοιχείο της στρατηγικής ανάπτυξης κάθε επιχείρησης», τόνισε ο Νίκος Πετράκης. «Συνδυάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη με την εμπειρία μας στη συμβουλευτική και ανάλυση, συνεχίζουμε να παρέχουμε λύσεις που βοηθούν τους πελάτες μας να παραμένουν ανταγωνιστικοί σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον απειλών».

Η Cybersecurity Advisory Practice αξιοποιεί το παγκόσμιο δίκτυο Visa Consulting & Analytics (VCA), που περιλαμβάνει χιλιάδες συμβούλους, επιστήμονες δεδομένων και ειδικούς προϊόντων. Το VCA προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για τη διαμόρφωση στρατηγικής κυβερνοασφάλειας από τους πελάτες.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας Πληρωμών: Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση εργαζομένων στις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας για πληρωμές.
  • Αξιολογήσεις Ωριμότητας Κυβερνοασφάλειας: Αξιολόγηση διαδικασιών και παροχή βελτιωτικών προτάσεων.
  • Enumeration Defense: Εντοπισμός και αποκλεισμός επιθέσεων enumeration με αποκλειστική υποστήριξη.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης του VCA για ολοκληρωμένη προσέγγιση στην κυβερνοασφάλεια, η Visa σχεδιάζει να λανσάρει και πρόσθετες υπηρεσίες, όπως συλλογή πληροφοριών για απειλές και δοκιμές αξιολόγησης τρωτών σημείων, ενισχύοντας περαιτέρω την ασφάλεια των πελατών της σε παγκόσμιο επίπεδο.

