Ανοίγουν επτά κλιματιζόμενες αίθουσες στον Δήμο Αθηναίων λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τα έκτακτα μέτρα που ισχύουν για την προστασία των πολιτών
Σε ετοιμότητα βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, που αναμένονται την Παρασκευή 22 Αυγούστου.
Επτά Λέσχες Φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν 9 π.μ.–9 μ.μ., ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες.
Αναλυτικά:
Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο) ή με το 2105287800.
Επιπλέον, για ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, λειτουργεί η «Γραμμή Καύσωνα» των Πολυδύναμων Δημοτικών Ιατρείων, στον αριθμό 2103638049,καθημερινά από τις 8:30 π.μ. έως τις 7:30 μ.μ..
Στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους του Δήμου από τις υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου.
Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας θα βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα διαθέτοντας περιπολίες και drones για τον έλεγχο των λόφων και των περιοχών αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.
Σημειώνεται ότι η θερμική κάμερα, η οποία επιτρέπει την ανίχνευση των μεταβολών της θερμοκρασίας, θα κατοπτεύει τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Σε ετοιμότητα θα βρίσκονται και υδροφόρες του Δήμου.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, καθώς κι άλλων υπηρεσιών και Δήμων, εφόσον χρειαστεί.
Για την προστασία των αστέγων από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι ομάδες Streetwork του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), θα βρίσκονται επί ποδός 9 π.μ. – 9 μ.μ.. Κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές και ψυχολόγοι και εθελοντές του Δήμου, θα επιχειρούν στον δρόμο, προσφέροντας μπουκαλάκια με δροσερό νερό, ροφήματα, σνακ και kit προστασίας με είδη πρώτης ανάγκης. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς όσων το επιθυμούν στις δροσιζόμενες Λέσχες Φιλίας του Δήμου.
Σε ετοιμότητα βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, που αναμένονται την Παρασκευή 22 Αυγούστου. Επτά Λέσχες Φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν 9 π.μ.–9 μ.μ., ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες.
Αναλυτικά:
Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο) ή με το 2105287800. Επιπλέον, για ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, λειτουργεί η «Γραμμή Καύσωνα» των Πολυδύναμων Δημοτικών Ιατρείων, στον αριθμό 2103638049,καθημερινά από τις 8:30 π.μ. έως τις 7:30 μ.μ..
Στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους του Δήμου από τις υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου.
Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας θα βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα διαθέτοντας περιπολίες και drones για τον έλεγχο των λόφων και των περιοχών αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.
Σημειώνεται ότι η θερμική κάμερα, η οποία επιτρέπει την ανίχνευση των μεταβολών της θερμοκρασίας, θα κατοπτεύει τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Σε ετοιμότητα θα βρίσκονται και υδροφόρες του Δήμου.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, καθώς κι άλλων υπηρεσιών και Δήμων, εφόσον χρειαστεί.
Για την προστασία των αστέγων από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι ομάδες Streetwork του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), θα βρίσκονται επί ποδός 9 π.μ. – 9 μ.μ..
Κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές και ψυχολόγοι και εθελοντές του Δήμου, θα επιχειρούν στον δρόμο, προσφέροντας μπουκαλάκια με δροσερό νερό, ροφήματα, σνακ και kit προστασίας με είδη πρώτης ανάγκης. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς όσων το επιθυμούν στις δροσιζόμενες Λέσχες Φιλίας του Δήμου.
Για τα αδέσποτα ζώα της πόλης, η Αστική Πανίδα του Δήμου Αθηναίων έχει τοποθετήσει από την αρχή του 2024, περισσότερες από 100 νέες ποτίστρες στις γειτονιές της πρωτεύουσας. Παράλληλα, υπάρχουν οδηγίες φροντίδας για τους ιδιοκτήτες, ή όσους φροντίζουν ζώα στον δρόμο, για τις ημέρες του καύσωνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Αστικής Πανίδας.
Διαβάστε επίσης
Γάζα: Το ΠΑΜΕ καλεί σε νέες συγκεντρώσεις στήριξης των Παλαιστινίων
Φωτιά στην Ιστιαία Εύβοιας – Επιχειρούν έξι εναέρια
Tom Greenwood: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος που νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση μετά από τροχαίο στη Μύκονο (video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.