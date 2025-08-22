search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025
ΚΟΣΜΟΣ

22.08.2025 09:55

Φλόριντα: Καρχαρίας δάγκωσε ψαρά την ώρα που έβγαζε αναμνηστική φωτογραφία

22.08.2025 09:55
karxarias

Ανήμερα των γενεθλίων του, ένας ψαράς στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών κατέληξε στο νοσοκομείο, αφού δέχτηκε επίθεση από καρχαρία την ώρα που προσπαθούσε να τραβήξει μια… αξέχαστη φωτογραφία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου στο νησί Κάγιο Κόστα, στη νοτιοδυτική Φλόριντα.

Ο εορτάζων, Μιουζ, και η παρέα του είχαν αλιεύσει έναν καρχαρία και τον είχαν ακινητοποιήσει στην ακτή, με σκοπό να απαθανατίσουν τη στιγμή.

Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, ο Μιουζ κράτησε το κεφάλι του καρχαρία από τη μύτη, ενώ άλλος άνδρας σήκωσε το πτερύγιο της ουράς.

Τότε το θαλάσσιο αρπακτικό αντέδρασε και δάγκωσε τον ψαρά στο πόδι, προκαλώντας του σοβαρό τραύμα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για περίθαλψη.

Η σκηνή καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δείχνει ξεκάθαρα τη στιγμή της επίθεσης, σοκάροντας τους χρήστες στα social media.

Όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε γιατί ο Μιουζ ήθελε μια φωτογραφία με τον καρχαρία, εκείνος απάντησε: «Για αναμνηστικούς λόγους».

Κολομβία: Έξι νεκροί και 70 τραυματίες από βομβαρδισμό σε αεροπορική βάση 

Ο Τραμπ επισκέφτηκε τους στρατιωτικούς και τους αστυνομικούς που ανέπτυξε στην Ουάσιγκτον

Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,5 Ρίχτερ στις ακτές της νότιας Αμερικής – Ανταρκτικής

