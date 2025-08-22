search
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web

22.08.2025 11:35

Η Blake Lively πρωταγωνίστρια στο «The Survival List»

22.08.2025 11:35
Blake_Lively

Η Μπλέικ Λάιβλι πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στη ρομαντική κωμωδία «The Survival List».

Η «ρομαντική κωμωδία δράσης» ακολουθεί μια διανοούμενη παραγωγό ριάλιτι, την Άνι, η οποία αναλαμβάνει, παρά τη θέλησή της, μια νέα εκπομπή με παρουσιαστή τον διάσημο ειδικό επιβίωσης Τσόπερ Λέιν.

Όταν ένα ναυάγιο τους αφήνει ακινητοποιημένους σε ένα έρημο νησί, η Άνι ανακαλύπτει ότι ο Τσόπερ είναι απατεώνας και δεν ξέρει τίποτα για την επιβίωση, αφήνοντάς την υπεύθυνη να βρει πώς να τους κρατήσει ζωντανούς. Αναγκασμένοι να συνεργαστούν, αρχίζουν να ανακαλύπτουν μια απίθανη χημεία.

Ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον Τσόπερ Λέιν δεν έχει ακόμη επιλεγεί, σύμφωνα με το Variety.

Το στούντιο Lionsgate που συνεργάστηκε με τη Μπλέικ Λάιβλι στο θρίλερ του 2018 «A Simple Favor» και στη συνέχεια του 2025 «Another Simple Favor», αγόρασε το σενάριο για την ταινία «The Survival List» από τον σεναριογράφο Τομ Μελια.

Ο Μαρκ Πλατ, γνωστός από τα μιούζικαλ «Wicked» και «La La Land», βρίσκεται σε συνομιλίες για να συμμετάσχει με την Λάιβλι ως παραγωγός της ταινίας.

Η ταινία «The Survival List» είναι το πρώτο κινηματογραφικό έργο της ηθοποιού μετά το φιλμ «It Ends With Us», το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία με 351 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Ωστόσο, η οικονομική επιτυχία της ταινίας επισκιάστηκε από τη νομική διαμάχη της Λάιβλι και του σκηνοθέτη και συμπρωταγωνιστή της Τζάστιν Μπαλντόνι.

Η Μπλέικ Λάιβλι κατέθεσε μήνυση εναντίον του στο ομοσπονδιακό δικαστήριο για σεξουαλική παρενόχληση και αντίποινα, ισχυριζόμενη ότι ο σκηνοθέτης και οι παραγωγοί του «It Ends With Us» ξεκίνησαν μια εκστρατεία δυσφήμισης σε βάρος της αφότου παραπονέθηκε για τις συνθήκες στα πλατό της ταινίας. Η αγωγή του Μπαλντόνι εναντίον της Λάιβλι για συκοφαντική δυσφήμιση απορρίφθηκε.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 12:53
