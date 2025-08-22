search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

22.08.2025 14:15

Συμεών Κεδίκογλου για ΕΛΒΟ: Η κυβέρνηση βαφτίζει «επένδυση» το «ξεπούλημα» μιας κρίσιμης αμυντικής βιομηχανίας

kedikoglou_2208_1920-1080_new

«Ανίκανη» να κρατήσει όρθια μια αμυντική βιομηχανία κομβικής σημασίας, απαραίτητη για την εθνική μας άμυνα, χαρακτηρίζει την κυβέρνηση ο τομεάρχης Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Εύβοιας Συμεών Κεδίκογλου σε ανακοίνωσή του για την ΕΛΒΟ.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η κυβέρνηση βαφτίζει «επένδυση» το «ξεπούλημα» στην ισραηλινή SK Group, αδυνατώντας να διατηρήσει μια κρίσιμη βιομηχανία, την ώρα μάλιστα, όπως λέει, που «βρέχει» δισεκατομμύρια ευρώ λόγω του ReArm EU.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαφτίζει και πάλι “επένδυση” το αδικαιολόγητο ξεπούλημα μίας ακόμη κρίσιμης αμυντικής βιομηχανίας, αφού πρώτα την οδήγησε στην απαξίωση. 

Η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ), ο σημαντικότερος κατασκευαστής στρατιωτικών και πολιτικών οχημάτων ειδικού σκοπού στην Ελλάδα, που στο παρελθόν παρήγαγε τα φορτηγά Στάγερ του Στρατού, τα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Λεωνίδας, τα άρματα μάχης Leopard 2HEL, καθώς και αστικά λεωφορεία και τρόλεϊ, περνά πλέον εξολοκλήρου στην ιδιοκτησία του ομίλου Israel SK Group. 

Η αισιοδοξία της κυβέρνησης, όμως, δεν δικαιολογείται από τα στοιχεία. Το 2021 η ίδια είχε προχωρήσει στην πώληση της ΕΛΒΟ σε δύο ισραηλινούς ομίλους (ένας εκ των οποίων ήταν η SK Group) και έναν ελληνικό, μοιράζοντας υποσχέσεις για θεαματική ανάπτυξη. Ωστόσο, αυτό που ήρθε ήταν θεαματική απαξίωση. Όχι μόνο δεν έγιναν επενδύσεις, όχι μόνο δεν πραγματοποιήθηκε μεταφορά τεχνογνωσίας, αλλά η ΕΛΒΟ, που υπολειτουργεί πλέον με μόλις 12 (!) μισθωτούς εργαζόμενους, κατέγραψε το 2023 ζημιές άνω του 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα μοναδικά της έσοδα προήλθαν από την πώληση σκραπ, δηλαδή άχρηστου ανακυκλώσιμου υλικού…  

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδεικνύεται εντελώς ανίκανη να κρατήσει όρθια μια αμυντική βιομηχανία κομβικής σημασίας, απαραίτητη για την εθνική μας άμυνα. Κι όλα αυτά, τη στιγμή που στην Ευρώπη κυριολεκτικά «βρέχει» δισεκατομμύρια ευρώ για τις αμυντικές βιομηχανίες, μέσω του προγράμματος Rearm EU. 

Επιπλέον, η απεμπόληση κάθε ελέγχου από την πλευρά του ελληνικού κράτους σε μια κρίσιμη αμυντική βιομηχανική υποδομή, όπως είναι η ΕΛΒΟ, συνεπάγεται σοβαρή στρατηγική εξάρτηση για τη χώρα και, σε εντελώς πρακτικό επίπεδο, απουσία εγγυήσεων για την προμήθεια των αναγκαίων μέσων (εν προκειμένω οχημάτων) σε περίπτωση ανάγκης. 

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει το ξεπούλημα του πυρήνα της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας, εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των αναγκών της εθνικής άμυνας!».

