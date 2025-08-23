Τζάκρη κατά Σκέρτσου για την «καλοκαιρινή» ανάρτηση: «Μήπως να απαγορεύσει του Άκη ο πρωθυπουργός, τα μπάνια και τις φωτογραφήσεις δειλινών για φέτος;»

Πυρά κατά του Άκη Σκέρτσου εξαπέλυσε η ανεξάρτητη βουλεύτρια Πέλλας και αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη. Αφορμή υπήρξε μια ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας μέσω της οποίας προτρέπει «όσους δεν κατάφεραν να κάνουν διακοπές φέτος να κρατήσουν ωραίες εικόνες από… καλοκαιρινά ηλιοβασιλέματα στο… «συρτάρι του μυαλού τους»!

«Μήπως να απαγορεύσει του Άκη ο πρωθυπουργός, τα μπάνια και τις φωτογραφήσεις δειλινών για φέτος;», διερωτάται η Θεοδώρα Τζάκρη στο τέλος του σχολίου της για την ανάρτηση του Σκέρτσου.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

Το ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ και το ΑΠΕΝΤΑΡΟ ΓΑΛΑΖΙΟ



Αυτό το ΠΣΚ είναι το τελευταίο των διακοπών για πολλούς. Ο τουρισμός έδωσε φέτος ανησυχητικά μηνύματα αστάθειας. Διακρίθηκε η αρμόδια υπουργός, δια της απουσίας της, και δια της υπεραπασχόλησης του με το θέμα ο κ. Άκης Σκέρτσος!



Δεν ξέρω γιατί βάλθηκε αυγουστιάτικα να πείσει τους Έλληνες με σχοινοτενείς ανακοινώσεις ότι μια χαρά διέθεταν επαρκή χρήματα για διακοπές. Πράγματι αρκετοί διαθέτουμε τα χρεώδη για να ζήσουμε μερικές μέρες στο «απέραντο γαλάζιο», χωρίς φυσικά να του χρωστάμε καμία χάρη, οπότε αδιαφορήσαμε. Αρκετοί άλλοι όμως (οι μισοί όπως λέγεται;) που περιορίστηκαν να κοιτούν εκ του μακρόθεν, γιατί ζουν στο «απένταρο γαλάζιο» … αυτοί μάλλον θα εκνευρίστηκαν με το ανοίκειο ύφος του προπαγανδιστή.

Η κοινωνιολογία των θρησκειών θεωρεί ότι ο στόχος της αυστηρής αποχής από φαΐ και νερό στο Ραμαζάνι είναι η έστω και παροδική εξοικείωση «όσων έχουν» με το πώς διάγουν τον βίο τους όσοι «δεν έχουν». Θεωρείται αυτή η γείωση ένας ισχυρός παράγοντας κοινωνικής συνοχής λόγω ανάκτησης της ενσυναίσθησης, όπως θα έλεγε κι η έκφραση του συρμού.

Μήπως λοιπόν να απαγορεύσει του Άκη ο πρωθυπουργός, τα μπάνια και τις φωτογραφήσεις δειλινών για φέτος;

