search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 22:22
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.08.2025 21:16

Τζάκρη κατά Σκέρτσου για την «καλοκαιρινή» ανάρτηση: «Μήπως να απαγορεύσει του Άκη ο πρωθυπουργός, τα μπάνια και τις φωτογραφήσεις δειλινών για φέτος;»

23.08.2025 21:16
tzakri_1707_1920-1080_new

Πυρά κατά του Άκη Σκέρτσου εξαπέλυσε η ανεξάρτητη βουλεύτρια Πέλλας και αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη. Αφορμή υπήρξε μια ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας μέσω της οποίας προτρέπει «όσους δεν κατάφεραν να κάνουν διακοπές φέτος να κρατήσουν ωραίες εικόνες από… καλοκαιρινά ηλιοβασιλέματα στο… «συρτάρι του μυαλού τους»!

«Μήπως να απαγορεύσει του Άκη ο πρωθυπουργός, τα μπάνια και τις φωτογραφήσεις δειλινών για φέτος;», διερωτάται η Θεοδώρα Τζάκρη στο τέλος του σχολίου της για την ανάρτηση του Σκέρτσου.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

Το ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ και το ΑΠΕΝΤΑΡΟ ΓΑΛΑΖΙΟ

Αυτό το ΠΣΚ είναι το τελευταίο των διακοπών για πολλούς. Ο τουρισμός έδωσε φέτος ανησυχητικά μηνύματα αστάθειας. Διακρίθηκε η αρμόδια υπουργός, δια της απουσίας της, και δια της υπεραπασχόλησης του με το θέμα ο κ. Άκης Σκέρτσος!

Δεν ξέρω γιατί βάλθηκε αυγουστιάτικα να πείσει τους Έλληνες με σχοινοτενείς ανακοινώσεις ότι μια χαρά διέθεταν επαρκή χρήματα για διακοπές. Πράγματι αρκετοί διαθέτουμε τα χρεώδη για να ζήσουμε μερικές μέρες στο «απέραντο γαλάζιο», χωρίς φυσικά να του χρωστάμε καμία χάρη, οπότε αδιαφορήσαμε. Αρκετοί άλλοι όμως (οι μισοί όπως λέγεται;) που περιορίστηκαν να κοιτούν εκ του μακρόθεν, γιατί ζουν στο «απένταρο γαλάζιο» … αυτοί μάλλον θα εκνευρίστηκαν με το ανοίκειο ύφος του προπαγανδιστή.

Η κοινωνιολογία των θρησκειών θεωρεί ότι ο στόχος της αυστηρής αποχής από φαΐ και νερό στο Ραμαζάνι είναι η έστω και παροδική εξοικείωση «όσων έχουν» με το πώς διάγουν τον βίο τους όσοι «δεν έχουν». Θεωρείται αυτή η γείωση ένας ισχυρός παράγοντας κοινωνικής συνοχής λόγω ανάκτησης της ενσυναίσθησης, όπως θα έλεγε κι η έκφραση του συρμού.

Μήπως λοιπόν να απαγορεύσει του Άκη ο πρωθυπουργός, τα μπάνια και τις φωτογραφήσεις δειλινών για φέτος;

Διαβάστε επίσης:

Πελετίδης: «Σταγόνα στον ωκεανό των μεγάλων αναγκών η χρηματοδότηση για την αντιπυρική περίοδο»

Φάμελλος: Έχουμε κοινή στόχευση με τον Τσίπρα για προοδευτική προοπτική – Ο Μητσοτάκης να πάρει θέση για 13ο και 14ο μισθό

ΣΥΡΙΖΑ για δημοσίευμα Bloomberg για τη Λιβύη: «Άλλη μια διπλωματική ήττα της κυβέρνησης»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
osfp1 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Με την ψυχή στο στόμα η νίκη για τους πρωταθλητές – Δυο γκολ στις καθυστερήσεις

troxaio_mixani
ΕΛΛΑΔΑ

Αταλάντη: Συγκλονίζει ο σύζυγος της 32χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο: «Ερχόταν να μας κάνει έκπληξη και μας την έκανε έτσι» (Video)

BRITAIN1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σάλος στη Βρετανία με την Παραολυμπιακή ομάδα μπάσκετ: Οι παίχτες γύρισαν τις πλάτες τους στον εθνικό ύμνο του Ισραήλ (Video)

tzakri_1707_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τζάκρη κατά Σκέρτσου για την «καλοκαιρινή» ανάρτηση: «Μήπως να απαγορεύσει του Άκη ο πρωθυπουργός, τα μπάνια και τις φωτογραφήσεις δειλινών για φέτος;»

zelensky_1308_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα είναι έτοιμες τις επόμενες ημέρες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

opekepe_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο είχε 1500 ζώα και δήλωνε 4000 - "Τέρατα" στους ελέγχους για τις αποζημιώσεις 

exathlon_skai
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ακόμα νωρίτερα από όλους στη «μάχη» του prime time, φέτος - Πότε έχει πρεμιέρα το «Exathlon»

kananter-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλύψεις για τη χρήση των Canadair: «Μουσειακά εκθέματα θα έπρεπε να είναι τα CL-215» - Τι ισχυρίζεται μηχανικός αεροσκαφών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 22:22
osfp1 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Με την ψυχή στο στόμα η νίκη για τους πρωταθλητές – Δυο γκολ στις καθυστερήσεις

troxaio_mixani
ΕΛΛΑΔΑ

Αταλάντη: Συγκλονίζει ο σύζυγος της 32χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο: «Ερχόταν να μας κάνει έκπληξη και μας την έκανε έτσι» (Video)

BRITAIN1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σάλος στη Βρετανία με την Παραολυμπιακή ομάδα μπάσκετ: Οι παίχτες γύρισαν τις πλάτες τους στον εθνικό ύμνο του Ισραήλ (Video)

1 / 3