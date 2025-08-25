Ειρήνη Μουρτζούκου: «Βόμβα» από τον δικηγόρο της – Θα βάλει στο κάδρο πρόσωπο που σχετίζεται άμεσα με τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Σε μια δήλωση που προκαλεί αίσθηση προχώρησε ο Νίκος Αλεξανδρής, δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία συμπληρώνει 1,5 μήνα στις φυλακές Κορυδαλλού. Μιλώντας στο MEGA ανέφερε πως θα υπάρξει και άλλος κατηγορούμενος στην υπόθεση του θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη.

Ο 15 μηνών Παναγιωτάκης ήταν το τελευταίο παιδί που πέθανε μυστηριωδώς στην υπόθεση της Αμαλιάδας, στην οποία εμπλέκεται η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Η 24χρονη serial killer της Αμαλιάδας έχει ομολογήσει τη δολοφονία τεσσάρων παιδιών, μεταξύ αυτών και της αδελφής της, ωστόσο αρνείται πεισματικά πως εκείνη σκότωσε το πέμπτο παιδί, τον μικρό Παναγιώτη.

Ο δικηγόρος της πάντως, υποστήριξε ότι θα υπάρξει και άλλος κατηγορούμενος στην υπόθεση.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο Mega, η 24χρονη θα υποδείξει συγκεκριμένο πρόσωπο τις επόμενες ημέρες που σχετίζεται άμεσα με τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, ωστόσο απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αναφορικά με το πρόσωπο που επιχειρήσει να βάλει στο κάδρο η Ειρήνη Μουρτζούκου. «Δεν θα αφορά μονάχα την παραμέληση του παιδιού» συμπλήρωσε.

