25.08.2025 08:21

Νέες αυξήσεις συνδρομών Spotify με υποσχέσεις υπηρεσιών και στοίχημα για 1 δισ. χρήστες

25.08.2025 08:21
Η Spotify προχωρά σε νέα αύξηση των τιμών της premium συνδρομής, συνοδεύοντάς την με εξαγγελίες για επιπλέον δυνατότητες και υπηρεσίες, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την κερδοφορία της και να φτάσει τον φιλόδοξο στόχο του 1 δισ. χρηστών.

Σύμφωνα με τους FinancialTimes, ο συν-πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος επιχειρήσεων της εταιρείας, Άλεξ Νόρστρομ, τόνισε ότι οι ανατιμήσεις δεν αποτελούν μεμονωμένη κίνηση, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που περιλαμβάνει την εισαγωγή νέων εργαλείων και χαρακτηριστικών για τους συνδρομητές.

Η αύξηση αφορά την premium ατομική συνδρομή, η οποία από τον Σεπτέμβριο θα διαμορφωθεί στα 11,99 ευρώ από 10,99 ευρώ σε αρκετές αγορές παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων η Ευρώπη, η Μέση Ανατολή, η Λατινική Αμερική και η περιοχή Ασίας–Ειρηνικού.

Η πλατφόρμα υπερασπίζεται την επιλογή της, σημειώνοντας ότι «οι αναπροσαρμογές των τιμών είναι εργαλείο που χρησιμοποιείται όταν υπάρχει επιχειρηματική σκοπιμότητα». Παράλληλα, η εταιρεία επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τα οφέλη που είχε από το πρόγραμμα περιορισμού δαπανών των τελευταίων ετών, το οποίο συνέβαλε στην καταγραφή των πρώτων ετήσιων κερδών της το 2023.

Ωστόσο, παραμένει ζητούμενο το κατά πόσο οι καταναλωτές θα αποδεχτούν τις νέες αυξήσεις ή αν θα στραφούν σε ανταγωνιστικές πλατφόρμες που προσφέρουν χαμηλότερο κόστος, γεγονός που θα κρίνει την επιτυχία της στρατηγικής της Spotify.

