BUSINESS

25.08.2025 19:18

Στα χέρια της «Υφαντής» η αλλαντοβιομηχανία Νίκας

25.08.2025 19:18
nikas-new

Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού οδεύει το deal εξαγοράς της Νίκας με την εταιρεία Υφαντής, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δυο πλευρών κατέληξαν σε συμφωνία στις αρχές Αυγούστου, ενώ είναι θέμα χρόνου οι επίσημες ανακοινώσεις.

Το τίμημα εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 40 και 50 εκατ. ευρώ, με τη συμφωνία να δίνει στην Υφαντής πρόσβαση σε στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία, ενισχύοντας την παρουσία της στην αγορά αλλαντικών.

Από την άλλη, για τη Νίκας σηματοδοτεί ακόμη μία αλλαγή πορείας έπειτα από μία περίοδο συρρίκνωσης.

Η Νίκας παρά τις κινήσεις αναδιάρθρωσης, τις πωλήσεις ακινήτων κ.ά., συνέχισε να συσσωρεύει ζημιές, αν και το 2024 κατέγραψε μικρά σημάδια ανάκαμψης. Κύκλο εργασιών 74 εκατ. ευρώ (από 103 εκατ. το 2023), θετικό λειτουργικό EBITDA 450 χιλ. ευρώ (έναντι ζημιών 3,7 εκατ. το 2023) και βελτίωση του μικτού περιθωρίου στο 16,5% από 8,8%.

