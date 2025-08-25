search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

25.08.2025

Tom Greenwood: Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση μετά το ατύχημα στη Μύκονο

25.08.2025 19:02
Σε σταθερή, αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο δισεκατομμυριούχος Tom Greenwood μετά από σοβαρό τροχαίο με γουρούνα στη Μύκονο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, παραμένει διασωληνωμένος στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και η κατάστασή του αξιολογείται θετικά από τους γιατρούς, καθώς δεν παρουσιάζεται επιδείνωση. Ωστόσο, οι θεράποντες γιατροί εκτιμούν ότι η διαδικασία εξόδου από την καταστολή θα απαιτήσει σημαντικό χρόνο.

Υπενθυμίζεται ότι το ατύχημα του 49χρονου σημειώθηκε τα ξημερώματα της 20ής Αυγούστου, όταν ο Greenwood, κατά τη διάρκεια της βόλτας του στην περιοχή Κουκουλού, έχασε τον έλεγχο του τετράτροχου οχήματός του, το οποίο προσέκρουσε σε τοιχίο και ανετράπη.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που ο Greenwood εκτινάχθηκε από το όχημα και κατέληξε τραυματισμένος σε κοντινό οικόπεδο.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όπου η κατάστασή του κρίθηκε κρίσιμη. Η σύζυγός του ανέλαβε άμεσα τις διαδικασίες αεροδιακομιδής μέσω ιδιωτικής ασφάλισης. Όμως όταν οι γιατροί της ιδιωτικής εταιρείας αντίκρισαν τον Greenwood διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση, αρνήθηκαν να τον παραλάβουν. Όπως ενημέρωσαν, οι πιθανότητες επιβίωσης ήταν ελάχιστες και δεν αναλάμβαναν το ρίσκο της αεροδιακομιδής.

Τελικά, οργανώθηκε αεροδιακομιδή μέσω ΕΚΑΒ και ο Greenwood μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

