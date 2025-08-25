Τσίπρας: Απαντά σε Μαρινάκη υπενθυμίζοντας τη συνέντευξη στη Le Monde και την κριτική του για οικονομία – διαφθορά

Με μια ανάρτησή του με την οποία παραπέμπει εκ νέου στην πρόσφατη συνέντευξή του στην Le Monde, ο Αλέξης Τσίπρας απαντά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και στην χονδροειδή επίθεση που εξαπέλυσε από το κυβερνητικό μπρίφινγκ λέγοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα λείψει μόνο … στους βαρυποινίτες.

Ο Αλέξης Τσίπρας, προσπερνά τις ύβρεις και επαναλαμβάνει ουσιαστικά το μήνυμα ότι με βάση τα στοιχεία «η τρέχουσα ανάπτυξη ωφελεί μόνο μια μειοψηφία» και οι όροι διαβίωσης για την πλειοψηφία έχουν επιδεινωθεί από την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και μετά, ενώ η διαφθορά είναι γενικευμένο φαινόμενο επί ΝΔ.

Κατ’ επέκταση το σε ποιους λείπει ή δε λείπει ο Αλέξης Τσίπρας το ξέρουν καλύτερα οι πολίτες είναι σα να λέει, κι επιπλέον μοιάζει να καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντήσει σε αυτή την κριτική για την οικονομία, πράγμα που απέφυγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ειδικότερα, ο Αλέξης Τσίπρας στη νέα ανάρτησή του για την συνέντευξή του στη Le Monde επιμένει σε 4 σημεία κριτικής στις κυβερνήσεις Μητσοτάκη και σύγκρισης με την περίοδο 2015 – 2019:

-Η τρέχουσα ανάπτυξη ωφελεί μόνο μία μειοψηφία. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του έτους, μόνο ένας στους πέντε Έλληνες ζει καλά, το 45% του πληθυσμού έχει οικονομικές δυσκολίες και το 35% είναι χρεωμένο.

– Η Ελλάδα μπόρεσε να αναδιαρθρώσει το δημόσιο χρέος της, γεγονός που της επέτρεψε να βγει από το διεθνές πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 και να ανακτήσει την οικονομική της αυτονομία… και να επωφεληθούμε από χαμηλά επιτόκια μέχρι το 2032.

– Η κυβέρνησή μου επέλεξε να επιβαρύνει τους πλουσιότερους με το βάρος της λιτότητας και μείωσε τις ανισότητες. Υπό τη συντηρητική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2019, οι ανισότητες αυξάνονται. Μεταξύ 2015 και 2019, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων αυξήθηκαν κατά 45%, ενώ μειώθηκαν κατά 2,7% για το 10% των πλουσιότερων. Αντίθετα, μεταξύ 2019 και 2023, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων μειώθηκαν κατά 8,1%, ενώ τα εισοδήματα του 10% των πλουσιότερων αυξήθηκαν κατά 13%.

– Έχουμε επιστρέψει σε μία γενικευμένη διαφθορά. Το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών γεωργικών επιδοτήσεων που ξέσπασε πρόσφατα είναι αρκετά ενδεικτικό.

