Βιετνάμ: Πλησιάζει ο τυφώνας Kajiji- Μαζικές εκκενώσεις για 586.000 πολίτες

Περισσότεροι από 586.000 κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο Βιετνάμ, καθώς ο τυφώνας Kajiki πλησιάζει με ανέμους που φτάνουν ήδη τα 166 χλμ./ώρα και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω πριν πλήξει τη χώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Οι εκκενώσεις αφορούν τις κεντρικές επαρχίες Thanh Hoa, Quang Tri, Hue και Da Nang, ενώ έχουν ακυρωθεί πτήσεις και έχει απαγορευθεί ο απόπλους σε αλιευτικά και τουριστικά σκάφη.

Ο τυφώνας κινείται παράλληλα στο κινεζικό νησί Hainan, όπου προβλέπονται βροχοπτώσεις έως και 320 χιλιοστά.

Σύμφωνα με το BBC Weather, ο Kajiki ενδέχεται να εξασθενήσει μετά την άφιξή του στο Βιετνάμ, ωστόσο θα πλήξει τη χώρα με ανέμους που μπορεί να φτάσουν τα 200 χλμ./ώρα και βροχοπτώσεις 300–400 χιλιοστών.

Οι αρχές προειδοποιούν και για παλιρροϊκά κύματα ύψους 2–4 μέτρων.

Η κυβέρνηση έχει ζητήσει από τους πολίτες να μη βγουν από τα σπίτια τους μετά τις 17:00 τοπική ώρα (14:00 GMT) της Κυριακής, ενώ στρατιώτες έχουν ήδη σπεύσει για βοήθεια.

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και δεν είναι ασφαλής ούτε για οχήματα ούτε για δομές όπως τουριστικά ή αλιευτικά σκάφη και εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας», δήλωσαν αξιωματούχοι του υπουργείου Γεωργίας και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το AFP.

Η Vietnam Airlines έχει ακυρώσει τουλάχιστον 22 πτήσεις από και προς πόλεις της κεντρικής χώρας για Κυριακή και Δευτέρα.

Οι αρχές εκφράζουν φόβους πως ο Kajiki μπορεί να αποδειχθεί εξίσου καταστροφικός με τον τυφώνα Yagi που τον Σεπτέμβριο του 2024 στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους στην περιοχή, μεταξύ αυτών 300 μόνο στο Βιετνάμ.

Διαβάστε επίσης:

Τουρκία: Διαδοχικοί σεισμοί 4,8 και 4,5 Ρίχτερ με απόσταση 16 λεπτών

O Αμερικανός πρέσβης στο Παρίσι κλήθηκε για εξηγήσεις μετά τις δηλώσεις κάτα του Μακρόν για αδράνεια μπροστά στον αντισημιτισμό στη Γαλλία

Παλαιστίνη: Πάνω από 60 νεκροί το τελευταίο 24ωρο στη Γάζα – Ογκώδεις διαδηλώσεις στο Ισραήλ ενάντια στον πόλεμο – Η στάση των ΗΠΑ